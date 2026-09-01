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Orkun Kökçü: derbi için özgüvenle gideceğiz, Dusan’a da ihtiyacımız var

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Çorum FK karşısında alınan 6-2’lik galibiyetin ardından Fenerbahçe derbisine özgüvenle gideceklerini ve Dusan’a güvendiklerini söyledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 00:46

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 00:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Orkun Kökçü: derbi için özgüvenle gideceğiz, Dusan’a da ihtiyacımız var

Orkun Kökçü derbiye özgüvenle gidiyoruz:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çorum FK’yı 6-2 yenerek moral depoladı. Maçın ardından takım kaptanı Orkun Kökçü basın mensuplarına verdiği demeçte, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinin herkes için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kökçü, galibiyetten sonra antrenmanlara hızla döneceklerini ve derbiye özgüvenli bir şekilde gideceklerini belirtti.

maç sonrası değerlendirme:

Orkun Kökçü, maçı değerlendirirken ‘‘Derbiler hep önemlidir, tüm camia için önemlidir. Bizim için de öyle’’ ifadelerini kullandı. Maçın yeni bittiğini ve hemen derbiye odaklanmanın doğru olmadığını söyleyen Kökçü, ancak ekibin hedefinin karşılaşmaya kazanmak için çıkmak olduğunu açıkladı. Takımın oyun ve skor anlamında moral bulduğunu, bu duygunun Fenerbahçe karşısında da sahaya yansıtılmasını istediklerini aktardı.

penaltı tercihi ve Dusan tercihi:

Penaltıyı Dusan Vlahovice bırakmasıyla ilgili soru üzerine Kökçü, forvetin gol atmaktan doğal olarak istekli olduğunu ancak penaltıların bazen oyuncu için rahatlama sağlayabildiğini söyledi. Kökçü, Dusan’ın üç maçta forma giydiğini, gol arzusunu bildiklerini ve önlerindeki önemli mücadelede onun katkısına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Penaltının ardından Vlahovic’in hat-trick yapması üzerine kaptan, ‘‘Dusan mutlu, biz mutlu, hepimiz mutluyuz’’ diyerek memnuniyetini dile getirdi.

yeni oyuncular ve takım içi atmosfer:

Transfer edilen genç isimler Ernest Poku ve Fabio Miretti hakkında da konuşan Kökçü, ikisinin antrenmanlarda gösterdikleri performansın umut verici olduğunu belirtti. ‘‘İki antrenman bizimle beraber çıktılar. Genç, potansiyelli oyuncular. Antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla çok kaliteli oyuncular, güzel transfer ikisi de’’ sözleriyle yeni katılımlardan memnuniyetini dile getirdi.

Kapanışı, ‘‘Biz kendimize bakıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. Pek onların ne dediğine bakmıyoruz. En önemlisi o zaten. İyi olan kazansın’’ ifadeleriyle yapan kaptan, takımın dış etkenlere değil kendi oyununa konsantre olduğunu vurguladı. Beşiktaş, bu tutumla Fenerbahçe deplasmanına özgüvenli bir kadro olarak gidecek.

BEŞİKTAŞ&#039;IN KAPTANI ORKUN KÖKÇÜ, SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA OYNAYACAKLARI FENERBAHÇE DERBİSİYLE...

BEŞİKTAŞ'IN KAPTANI ORKUN KÖKÇÜ, SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA OYNAYACAKLARI FENERBAHÇE DERBİSİYLE İLGİLİ, "DERBİLER HEP ÖNEMLİDİR, TÜM CAMİA İÇİN ÖNEMLİDİR. BİZİM İÇİN DE ÖYLE" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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