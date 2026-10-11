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Orkun Kökçü'nün ligde ikinci golü Beşiktaş'ın avantajını pekiştirdi

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 7. haftada Kocaelispor karşısında 18. dakikada attığı golle Süper Lig’de ikinci, tüm kulvarlarda ise beşinci golünü kaydetti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Orkun Kökçü'nün ligde ikinci golü Beşiktaş'ın avantajını pekiştirdi

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın açılış golünü 18. dakikada Orkun Kökçü kaydederken, ikinci gol 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic tarafından geldi. Misafir ekibin golü son bölümlerde skor tabelasını belirledi fakat kartal sahadan üstün skorla ayrıldı.

orkun kökçü'nün golü ve maçtaki rolü:

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, maçın erken dakikalarında takımına üstünlük sağlayan vuruşu yaptı ve oyunun akışında etkili bir rol üstlendi. 25 yaşındaki oyuncu lig maçlarında formayı ilk 11’de bırakmıyor; Kocaelispor karşısında kaydettiği gol, hem skorun açılmasını sağladı hem de takımın tempo kontrolünü kolaylaştırdı.

sezon performansı ve istatistikler:

Orkun Kökçü ligde bu sezon ikinci golünü atarken, tüm kulvarlarda ise toplamda 5 gole ulaştı. Milli aradan önce Amed Sportif Faaliyetler karşısında da fileleri havalandıran Orkun, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında Midtjylland ve Kauno Zalgiris karşılaşmalarında üç gol birden kaydetmişti. Teknik ekibin hücum varyasyonlarında sıkça tercih ettiği oyuncu, hem gol hem de oyun kurma katkısıyla ön plana çıkıyor.

Beşiktaş için bu sonuç, ligdeki puan tablosunda değerli bir üç puanı temsil ediyor. Orkun’un performansı ve Vlahovic’in penaltı başarısı, takımın ilerleyen haftalarda hücum dengesini koruması açısından önemli sinyaller veriyor.

BEŞİKTAŞ’IN KAPTANI ORKUN KÖKÇÜ, KOCAELİSPOR MAÇINDA ATTIĞI GOLLE SÜPER LİG’DE İKİNCİ KEZ GOL...

BEŞİKTAŞ’IN KAPTANI ORKUN KÖKÇÜ, KOCAELİSPOR MAÇINDA ATTIĞI GOLLE SÜPER LİG’DE İKİNCİ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞAMIŞ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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