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Orman denetiminde Pazarcık'ta kaçak emvali ele geçirildi

Pazarcık'ta Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetimde kaçak orman emvali ve nakil aracına Cumhuriyet Savcılığı izniyle el koydu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Orman denetiminde Pazarcık'ta kaçak emvali ele geçirildi

Denetimde tespit ve müdahale:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pazarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri yürüttükleri koruma ve kontrol çalışmaları sırasında kaçak orman emvali tespit etti.

El koyma ve yetkilendirme:

Yapılan tespit üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'nın izniyle müdahale edildi; kaçak emvali ve naklinde kullanılan araç el konuldu.

Soruşturma ve denetimlerin önemi:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, orman varlığının korunması kapsamında yürütülen denetimlerin sürdüğünü ve benzer ihlallerin engellenmesine yönelik işlemlerin devam edeceğini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ’IN PAZARCIK İLÇESİNDE ORMAN EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KORUMA VE KONTROL...

KAHRAMANMARAŞ’IN PAZARCIK İLÇESİNDE ORMAN EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KORUMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAÇAK ORMAN EMVALİ TESPİT EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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