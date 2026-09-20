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Orman deposunda barkod denetimi: İskenderun'da Günay saha çalışmalarını inceledi

İlkay Günay, İskenderun Sahil Orman Deposu'nda barkodlu ürünlerin durumunu ve depo işleyişini yerinde kontrol ederek uygulamaları değerlendirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 00:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Orman deposunda barkod denetimi: İskenderun'da Günay saha çalışmalarını inceledi

Bölge müdürünün depo ziyareti:

Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Sahil Orman Deposu'nda incelemelerde bulundu. Ziyarette barkodlu ürünlerin durumu ve depo sahasında yürütülen çalışmalar yerinde kontrol edildi.

Günay, depo organizasyonu ve mevcut uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı; yapılan değerlendirmelerde ürün takip süreçleri ile yürütülen işlemlerin düzenliliği ön plana çıktı. İncelemeler sırasında depo sahası gözlemlendi ve iş akışına ilişkin notlar alındı.

Barkodlu takip ve depo düzeninin önemi:

Barkodlu ürün takibi, stok yönetimi ve kayıt bütünlüğü açısından kritik rol oynuyor; saha denetimi bu uygulamaların pratikteki işleyişini tespit etmeye yönelik gerçekleştirildi. Ziyarette İskenderun Orman İşletme Müdürü Harun Boz ile işletme şefleri de hazır bulunarak saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelere katıldı.

HATAY ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ İLKAY GÜNAY’IN İSKENDERUN SAHİL ORMAN DEPOSU’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

HATAY ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ İLKAY GÜNAY’IN İSKENDERUN SAHİL ORMAN DEPOSU’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İNCELEMELERDEN GÖRÜNTÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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