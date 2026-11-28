Ormanlık alanda bulunan dev melki mantarı:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Saadettin Yaşar, kızı Emine Yaşar Eski ile birlikte mantar toplamak amacıyla Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana gitti. Bölgedeki etkili yağışların ardından çıktıkları doğa gezisinde, alışılmışın dışında büyüklükte bir "melki" mantarıyla karşılaştılar. Buluntuyu dikkatle toplayan çift, mantarı Tavşanlı'ya getirdi.

Buluşma anı ve ölçüler:

Görenleri şaşırtan mantarın büyüklüğü, çevrede ilgi uyandırdı. Baba-kızın getirdiği mantarın çapı yaklaşık 20 santimetre olarak ölçüldü. Halk arasında "melki" veya "çıntar" olarak bilinen bu türün bu boyutta bulunması, bölgede nadir rastlanan bir durum olarak değerlendirildi.

Mantar toplama geleneği ve gözlemler:

Saadettin Yaşar, daha önce de sık sık mantar toplamak için ormanlık alanlara gittiğini, ancak ilk kez bu kadar büyük bir melki mantarı gördüğünü belirtti. Bölgedeki yağışların ardından doğada mantar çeşitliliği ve iriliğinin arttığı gözlemlendi; bulunan örnek ise hem görsel hem de nadir oluşuyla dikkat çekti.

Getirilen mantar, Tavşanlı'da çevresindekilerin yoğun ilgisini çekti ve doğal ortamda etkili yağışların mantar popülasyonunu nasıl etkilediğine dair bir örnek oluşturdu.

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE YAŞAYAN SAADETTİN YAŞAR, KIZI EMİNE YAŞAR ESKİ İLE BİRLİKTE MANTAR TOPLAMAK AMACIYLA GİTTİĞİ BURSA'NIN HARMANCIK İLÇESİ SINIRLARINDAKİ ORMANLIK ALANDA, ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BÜYÜKLÜĞE SAHİP BİR "MELKİ" MANTARI BULDU.