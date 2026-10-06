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Orman işçisi ailesinden genç hekim adayı, Ersoy başarıyı tebrik etti

Mehmet Nuri Ersoy, zorlu koşullara rağmen TYT'de 142'nci olan ve Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü kazanan Ahmet Deniz'i kutladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Orman işçisi ailesinden genç hekim adayı, Ersoy başarıyı tebrik etti

Bakan Ersoy'ün buluşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önemli başarı elde eden 18 yaşındaki Ahmet Deniz ile Antalya'nın Akseki ilçesinde bir araya geldi. Orman işçisi bir ailenin çocuğu olan Deniz, zorlu yaşam koşullarına rağmen gösterdiği çaba sonucu hem TYT'de hem de sayısal alanda üstün bir başarı kaydetti.

Eğitim yolculuğu:

Ahmet Deniz, ilkokul eğitimini Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu Antalya'nın Akseki ilçesindeki Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu'nda taşımalı eğitim kapsamında okuyan Deniz, 2022 LGS'de 446,80 puanla Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi'ne yerleşti. Lise öğrenimi boyunca dört yıl okul pansiyonunda kalan öğrenci, 2026 YKS'de TYT Türkiye 142'ncisi ve sayısal alanda Türkiye 636'ncısı olma derecelerini elde etti.

Başarı ve tebrik:

Bakan Ersoy, Deniz'i tebrik ederek genç öğrencinin aile ve öğretmenlerine teşekkür etti. Sosyal medya paylaşımında, Ahmet Deniz'in Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce programını kazanmasının diğer çocuklara örnek teşkil edeceğini vurguladı. Ersoy, genç öğrenciye "Yolun açık olsun Ahmet" diyerek, azim ve kararlılığının ileride birçok kişiye umut vereceğine inandığını belirtti.

Görüşme, hem Deniz'in kişisel başarısını hem de taşımalı eğitim ve pansiyonlu okul gibi uygulamaların imkânları kullanan öğrencilerin yükselişini gözler önüne serdi. Ailesinin Akseki'de orman kesim işlerinde çalıştığı belirtilen Deniz'in hikâyesi, eğitimde fırsat eşitliği ve kararlılığın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI&#039;NDA (YKS) TEMEL...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA (YKS) TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) TÜRKİYE 142’NCİSİ, SAYISAL ALANDA İSE TÜRKİYE 636’NCISI OLAN VE BU SONUÇLARLA HACETTEPE TIP FAKÜLTESİNİN İNGİLİZCE PROGRAMINI KAZANAN ORMAN İŞÇİSİ BİR AİLENİN ÇOCUĞU AHMET DENİZ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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