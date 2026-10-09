Orman sınırında alevler: Taşköprü'de iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Örhen köyünde orman bitişiğinde çıkan yangın ev ve müştemilatı vurdu

Taşköprü ilçesi Örhen köyünde, Hakkı Yılmaz ve Mehmet Yılmaz'a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı ve çevredeki vatandaşların müdahalesi öncesinde durumu fark etmesine neden oldu.

Müdahale süreci:

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine yönlendirilen yangın söndürme helikopteri desteğiyle ekipler yangına müdahale etti ve alevlerin ormanlık alana sıçramaması sağlandı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, evin bitişiğinde bulunan samanlık ve müştemilatın çatısında hasar oluştu. Ayrıca bir traktör ile çok sayıda yapı malzemesi yanarak zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ORMANIN HEMEN BİTİŞİĞİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, SAMANLIK VE KURULUKTA DA HASAR OLUŞTU. YANGIN, ORMANA SIÇRAMADAN EKİPLERİN VE HELİKOPTERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.