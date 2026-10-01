Orman ve enerji el ele: Eren Enerji'ye teknik ziyaret gerçekleşti

teknik ziyaret ve inceleme:

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kurumlar ve sektör temsilcileri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Sektör Buluşmaları' kapsamında Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye teknik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, şirketin santral ve liman sahalarında enerji üretim süreçleri ile tesislerin genel çalışma biçimi yerinde incelendi.

Heyete Eren Enerji adına İnsan Kaynakları Direktörü Emre Erdem, Halkla İlişkiler Uzmanı Fatma Mutlu ve Mehmet Kırımsal bilgi verdi. Ardından teknik personel eşliğinde liman sahası, elektrik üretim santralleri ve yönetim odası gezildi; elektrik üretim süreçleri ve tesis işleyişine dair ayrıntılı sunumlar yapıldı.

ormanların korunması ve verimlilik hedefi:

Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, farklı sektörlerle kurulan iletişimin karşılıklı fayda sağladığını vurguladı. Oflu, ormanların "ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarıyla korunması gerektiğini" belirterek, orman teşkilatının temel amacının ormanları korumak, geliştirmek ve "gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak" olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Ülkemiz orman varlığı bakımından orman eksiği olan bir ülke değildir" sözleriyle mevcut varlığın niteliğini artırmanın önemine dikkat çekti.

maden sahalarının rehabilitasyonu:

Oflu, ziyaret kapsamında maden sahalarının yeniden doğaya kazandırılmasına ilişkin projelere özel vurgu yaptı. "Özellikle maden sahalarının rehabilitasyonunda, yöremizin ekolojik özelliklerine uygun, katma değeri yüksek odun dışı orman ürünlerinin üretimine ve dikimine ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklindeki açıklaması, hem ekolojik geri kazanım hem de kırsal ekonomiye katkı amacı taşıyor.

Son olarak Oflu, enerji üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Eren Enerji'nin bölgedeki sosyal projelerinin değerine işaret ederek şirket yetkililerine teşekkür etti. Ziyaret, orman yönetimi ile enerji sektörünün uygulamalı bilgi paylaşımı açısından somut adımların atılmasına zemin hazırladı.

ZONGULDAK’TA ORMAN VE ENERJİ SEKTÖRÜ BİR ARAYA GELDİ