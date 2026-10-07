Orman yürüyüşünde genç geyikle sessiz buluşma

Ormanda beklenmedik karşılaşma

Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyünde mantar toplamak için ormana giden vatandaşlardan Sezgin Saatci, ağaçların arasında genç bir erkek geyik fark etti. Bir süre hayvanın bulunduğu yerden izleyen Saatci, geyik uzaklaşmayınca karşısına oturdu ve olanları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntü anı ve sessiz gözlem:

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Saatci, görüntüleri paylaşma gerekçesini şöyle anlattı: "Bu videoyu Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyüne ait bir ormanda mantar toplarken rastladığım genç erkek geyikle karşılaşınca çektim. Paylaşmak istedim. Karşısına oturup onu izlemek çok keyifliydi" dedi.

Doğayla yüz yüze kısa bir an:

Bu tür karşılaşmalar doğada geçirilen zamanın beklenmedik ama etkileyici anları arasında yer alıyor. Saatci’nin sessiz ve dikkatli tutumu, geyiğin kaçmaması ve izlenmesine olanak sağladı. Olay, köy çevresindeki ormanlık alanda gerçekleşti ve kaydedilen görüntüler paylaşıldı.

Mantar toplarken ormanda geyiğe rastladı