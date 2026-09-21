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Ormanda 38 gün sonra yakalandı: Mengen'deki çifte cinayet zanlısı gözaltında

Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta gerçekleşen çifte cinayetin zanlısı Ramazan Ç., 38 gün sonra ormanlık alanda silahla yakalanıp gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ormanda 38 gün sonra yakalandı: Mengen'deki çifte cinayet zanlısı gözaltında

Olayın geçmişi:

Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi'nde 13 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, arsa paylaşımı nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, aynı müşterek arsada bulunan tek katlı evin bahçesinde, akrabaları Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez kendi paylarına düşen küçük bölgeyi telle kapatmak için geldiler. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Ramazan Ç., evinden aldığı tüfekle baba ve oğla ateş açtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Tahsin Sönmez ve Tayfun Sönmezin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli Ramazan Ç. olay yerinden kaçtı ve izini kaybettirdi.

Operasyon ve yakalama:

Çifte cinayetin ardından jandarma ekipleri zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan takip ve aramalar sonucunda, firari zanlının bir ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Dün gece saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyonda ekipler, saklandığı yerde Ramazan Ç.'yi üzerinde silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor; jandarma ekiplerinin takip ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

OLAY, 13 AĞUSTOS&#039;TA GÖKÇESU BELDESİ HÜRRİYET MAHALLESİ&#039;NDE MEYDANA GELMİŞTİ (ARŞİV)

OLAY, 13 AĞUSTOS'TA GÖKÇESU BELDESİ HÜRRİYET MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELMİŞTİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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