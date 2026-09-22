Ormanda bulunan takma diş ve kıyafetler 15 aylık kayıp vakasını adli tıp incelemesine taşıdı

Ormanda keşif: bulgular ve ilk müdahale:

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde, hayvan otlatan bir çobanın köpeği tarafından ormanlık alanda kafatası bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri alanda güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı.

Jandarma ekiplerinin araması sonucu, kafatasının yaklaşık 50 metre yakınında, 15 aydır kayıp olan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’e ait olduğu değerlendirilen kimlik, cüzdan, saat, şapka, ayakkabı, gömlek ve çeşitli kıyafet parçaları ile takma diş bulundu. Bulunanlar incelenmek üzere alındı ve kemik parçaları adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaybolma öyküsü ve ailenin beklentisi:

Karadeniz, 6 Haziran 2025 tarihinde Belbaşı Yaylası’ndaki evinden Şahinler Mahallesi’nde düzenlenecek mevlide gitmek üzere ayrılmış, mevlide varmadığı ve evine geri dönmediği için yakınları jandarmaya bildirmişti. Ailesi ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen aramalarda yaklaşık bir ay boyunca 150-200 kişilik ekiplerle sonuç alınamamıştı.

Oğlu Ali Karadeniz bulunan bulguların kendileri için önemli olduğunu belirtti; adli tıp raporunu beklediklerini, kesin sonucun ancak DNA incelemesiyle netleşeceğini vurguladı ve "En azından bir mezarımız olacak" umudunu dile getirdi.

Yırtıcı hayvan iddiası ve bölgedeki gözlemler:

Şahinler Mahallesi Muhtarı Numan Değirmenci, aramalar sırasında bölge sakinleriyle birlikte uzun süre çalışıldığını, keşfin çobanın köpeğinin buluşuyla gerçekleştiğini anlattı. Değirmenci, bulunan kıyafet parçalarının bazı bölümlerinin parçalanmış ve yırtık halde olduğunu ifade etti.

Muhtar ayrıca, jandarma personelinin bölgede ayı görüldüğünü bildirdiğini aktardı. Bölgedeki ses ve gürültü nedeniyle ayının kaçtığı ifade edilirken, Karadeniz ailesi ve mahalle halkı olayda yırtıcı hayvanların etkisi olabileceği şüphesini taşıyor. Ancak bu durumun kesin değerlendirmesi adli makamlar ve ilgili ekiplerin incelemesine bağlıdır.

Jandarma ekipleri ve adli birimler, bulunan kemiklerin ile kişisel eşyaların Hüseyin Karadeniz'e ait olup olmadığını kesinleştirmek üzere çalışma yürütüyor. Oğlundan DNA karşılaştırmasında kullanılmak üzere örnek alındığı, adli tıp raporunun sonucu ile kimliğin netleşeceği bildirildi.

Karadeniz ailesi ve mahalle temsilcileri, 15 ay boyunca sürdürülen aramalarda görev alan jandarmaya, mahalle sakinlerine ve gönüllülere teşekkür etti; adli tıp sonucunu bekleyerek bir cevap umduklarını belirtti.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE, 15 AYDIR KAYIP OLARAK ARANAN 80 YAŞINDAKİ HÜSEYİN KARADENİZ'E AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KİMLİK, KIYAFET VE KİŞİSEL EŞYALAR, ORMANLIK ALANDA BULUNAN KAFATASININ YAKLAŞIK 50 METRE YAKININDA BULUNMASININ ARDINDAN DNA İÇİN OĞLUNDAN KAN ÖRNEĞİ ALINDI.