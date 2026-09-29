Ormanda kaybolan Rus çift termal kameralı dronla kurtarıldı

Antalya'da kaybolan turistler ekiplerin çalışmasıyla bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan iki Rus turist, akşam karanlığında ormanlık alanda yollarını kaybetti. Olay, turistlerin 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istemesiyle yetkililere bildirildi.

arama çalışmaları ve kullanılan teknoloji:

Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını termal kameralı ve gece görüş özellikli dron desteğiyle yürüttü. Ekiplerin yaptığı tarama sonucunda, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla Serge E. (26) ve Alexandra E. I. (24)'ın izine ulaşıldı. Dronların gece görüş kabiliyeti, özellikle karanlık ve ağaçlık alanlarda kaybolan kişilerin tespitinde belirleyici rol oynadı.

kurtarma sonrası durum ve ifadeler:

Kurtarılan çiftin üşüdüğü gözlenince ekipler, ısınmaları için yanlarında bulunan kıyafetlerden yardım verdi. Yapılan kontrollerde turistlerde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Olayla ilgili ifadeleri alındıktan sonra her iki turist de serbest bırakıldı.

Olay, ilçede yürüyüş yaparken özellikle akşam saatlerinde ormanlık alanlara girilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, benzer durumlarda vakit kaybetmeden 112'yi aramanın ve ekiplerin yönlendirmelerine uymanın önemine dikkat çekti.

ANTALYA’DA YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇIKTIKLARI ORMANLIK ALANDA YOLLARINI KAYBEDEN 2 RUS TURİST AFAD EKİPLERİNİN TERMAL KAMERALI DRON YARDIMIYLA YAPTIĞI ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDU