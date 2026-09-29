Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6230 -0,15%
Bist 12.350,97 -1,92%
Altın Gram 6.582,65 +0,42%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 96,26 -1,60%
--°

Ormanda kaybolan Rus çift termal kameralı dronla kurtarıldı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Serge E. (26) ve Alexandra E. I. (24), AFAD'ın termal kameralı dronuyla yaklaşık 3 saatte kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ormanda kaybolan Rus çift termal kameralı dronla kurtarıldı

Antalya'da kaybolan turistler ekiplerin çalışmasıyla bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan iki Rus turist, akşam karanlığında ormanlık alanda yollarını kaybetti. Olay, turistlerin 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istemesiyle yetkililere bildirildi.

arama çalışmaları ve kullanılan teknoloji:

Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını termal kameralı ve gece görüş özellikli dron desteğiyle yürüttü. Ekiplerin yaptığı tarama sonucunda, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla Serge E. (26) ve Alexandra E. I. (24)'ın izine ulaşıldı. Dronların gece görüş kabiliyeti, özellikle karanlık ve ağaçlık alanlarda kaybolan kişilerin tespitinde belirleyici rol oynadı.

kurtarma sonrası durum ve ifadeler:

Kurtarılan çiftin üşüdüğü gözlenince ekipler, ısınmaları için yanlarında bulunan kıyafetlerden yardım verdi. Yapılan kontrollerde turistlerde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Olayla ilgili ifadeleri alındıktan sonra her iki turist de serbest bırakıldı.

Olay, ilçede yürüyüş yaparken özellikle akşam saatlerinde ormanlık alanlara girilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, benzer durumlarda vakit kaybetmeden 112'yi aramanın ve ekiplerin yönlendirmelerine uymanın önemine dikkat çekti.

ANTALYA’DA YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇIKTIKLARI ORMANLIK ALANDA YOLLARINI KAYBEDEN 2 RUS TURİST AFAD...

ANTALYA’DA YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇIKTIKLARI ORMANLIK ALANDA YOLLARINI KAYBEDEN 2 RUS TURİST AFAD EKİPLERİNİN TERMAL KAMERALI DRON YARDIMIYLA YAPTIĞI ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu
images

Sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi'nde su seviyesi belirgin şekilde arttı
images

Yüksek debi uyarısı: Kaplıkaya Deresi'nde hızlanan akıntı yaşamı etkiliyor
images

Namaz kargaşası camide silah sesiyle sonuçlandı: iki şüpheli adliyede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudanya'da sağanakta mahsur kalanlar ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı

Erasmus'ta demokrasi temasıyla Bodrum'da gençler buluştu

Battalgazi'de konteyner çarşısı boşalan alanlar temizleniyor

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan