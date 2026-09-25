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Ormanın gizli kameraları: Kastamonu'da karaca, ayı ve yaban domuzu görüntülendi

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yerleştirdiği fotokapanlar, karaca, ayı, yaban domuzu ve geyik gibi türlerin doğal davranışlarını kayıt altına aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:37

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanın gizli kameraları: Kastamonu'da karaca, ayı ve yaban domuzu görüntülendi

Kastamonu ormanlarında yaban hayatı kameraya yansıdı

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı organize şekilde izleniyor. Sistemin kayıtları, insan etkisinden uzak doğal davranışların belgelenmesini sağlıyor ve ekosistemdeki canlı çeşitliliğine dair somut veriler sunuyor.

fotokapan çalışmasının amacı:

Proje, yaban hayatının gözlemlenmesi ve türlerin alandaki varlığının tespiti amacıyla yürütüldü. Fotokapanlar, saha çalışmalarını destekleyerek koruma ve yönetim kararlarına kanıt sağlayacak nitelikte görüntüler elde ediyor.

görüntülenen türler ve önemi:

Yerleştirilen fotokapanlarda karaca, ayı, yaban domuzu ve geyik gibi türler görüntülendi. Bu kayıtlar, bölgedeki tür çeşitliliğinin izlenmesi ve doğal yaşam alanlarının korunması açısından önemli veri niteliği taşıyor.

KASTAMONU’DA ORMANLIK ALANLARA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLAR, YABAN HAYATINI GÖRÜNTÜLEDİ....

KASTAMONU’DA ORMANLIK ALANLARA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLAR, YABAN HAYATINI GÖRÜNTÜLEDİ. FOTOKAPANLARA KARACA, AYI, YABAN DOMUZU VE GEYİKLER YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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