Dolar 49,1320 -0,14%
Euro 55,1969 +0,20%
Bist 12.119,67 -0,03%
Altın Gram 6.549,77 +0,14%
EUR/USD 1,1187 -0,11%
Brent Petrol 104,06 +3,85%
--°

Ormanlarda teyakkuz sürüyor: saha odaklı 2026 eylem planı vurgulandı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 hedefleri ve yıl içi gerçekleşmeleri değerlendirdi; yangın riski sürüyor, saha tedbirleri ve koordinasyon artırılacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ormanlarda teyakkuz sürüyor: saha odaklı 2026 eylem planı vurgulandı

Ormanlarda teyakkuz devam ediyor

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı program hedefleri ile yıl içindeki gerçekleşme oranlarının değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan başkanlık etti; katılımcılar arasında Bölge Müdür Yardımcıları Ali Yapmış, Tuncay Can ve Mehmet Uysal, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve Fidanlık Müdürü yer aldı.

Toplantı katılımcıları ve sunumlar:

Gündemde öncelikle 2026 yılı program hedefleri vardı. Orman Genel Müdürlüğü'nün talimat ve değerlendirmeleri katılımcılara aktarılırken, Silvikültür, İşletme ve Pazarlama, Orman Zararlılarıyla Mücadele ve Ekosistem Şube Müdürlükleri tarafından hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin detaylı sunumlar yapıldı. Sunumlar; hedeflere ulaşma yolunda yürütülen çalışmaların kapsamını, saha uygulamalarının durumunu ve öncelikli tedbir alanlarını ortaya koydu.

saha uygulamaları ve yangınla mücadele:

Toplantıda vurgulanan en önemli noktalardan biri, orman yangınları açısından riskli dönemin henüz sona ermediği oldu. Erdal Şahan, yangınlara karşı alınan tedbirlerin aynı hassasiyetle ve titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirtti ve sahadaki çalışmaların dikkatli, koordineli şekilde yürütülmesini istedi. Bu kapsamda erken uyarı, söndürme kaynaklarının hazır bulundurulması ve ekipler arası iletişimin güçlendirilmesi öncelikler arasında sayıldı.

Katılımcılar, ormancılık faaliyetlerinin —koruma, geliştirme ve sürdürülebilir yönetim— hedefler doğrultusunda yürütülmesinin öneminde birleşti. Yapılan değerlendirmelerde, yılın kalan bölümünün etkin ve verimli kullanılarak belirlenen hedeflerin eksiksiz tamamlanmasının gerekliliği öne çıktı.

Toplantının sonunda Şahan, 2026 hedeflerinin eksiksiz gerçekleştirilmesi, sahada etkin icra ve kurum içi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep etti. Ayrıca uygulamaların yakından takip edilmesi ve raporlanmasının önemine dikkat çekildi; böylece hem yangın riskine karşı hazırlığın korunması hem de program hedeflerinin takibi sağlanacak.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde yürütülen bu değerlendirme süreci, hem acil müdahale kapasitesinin korunmasına hem de uzun vadeli ormancılık hedeflerinin izlenmesine hizmet ediyor. Önümüzdeki dönemde saha denetimleri, eğitimler ve koordinasyon toplantılarının artarak devam etmesi bekleniyor.

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILI PROGRAM HEDEFLERİ VE ÇALIŞMALARIN YIL İÇERİSİNDEKİ...

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILI PROGRAM HEDEFLERİ VE ÇALIŞMALARIN YIL İÇERİSİNDEKİ GERÇEKLEŞME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI DÜZENLENDİ. BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ERDAL ŞAHAN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA, ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN RİSKLİ DÖNEMİN HENÜZ SONA ERMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLEREK, YANGINLARA KARŞI ALINAN TEDBİRLERİN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMESİ İSTENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çetibeli'nde zorlu yollar betona dönüşüyor: başkan Acar Ünlü yerinde inceledi
images

kars’a yeni yaşam alanı: kent ormanı millet ormanı olarak planlanıyor
images

Söğütçük'ün ulaşımına nefes: 11 kilometrelik yol çift kat sathi kaplamaya geçti
images

Yeşil dönüşüm için Silopi'de ağaçlandırma çalışmaları başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük’te kantinlerde hijyen seferberliği; öğrenci sağlığı öncelik

Ağrı'da 171 okula 22 bin 200 spor malzemesiyle okullarda sportif atılım

Ağrı'da gençlere spor sepeti: 171 okul 22 bin 200 ekipmana kavuştu

İnegöl'ün denetim raporu: örnek gösterilen hizmet ve geliştirilecek alanlar

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı