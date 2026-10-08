Ormanlarda teyakkuz sürüyor: saha odaklı 2026 eylem planı vurgulandı

Ormanlarda teyakkuz devam ediyor

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı program hedefleri ile yıl içindeki gerçekleşme oranlarının değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan başkanlık etti; katılımcılar arasında Bölge Müdür Yardımcıları Ali Yapmış, Tuncay Can ve Mehmet Uysal, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve Fidanlık Müdürü yer aldı.

Toplantı katılımcıları ve sunumlar:

Gündemde öncelikle 2026 yılı program hedefleri vardı. Orman Genel Müdürlüğü'nün talimat ve değerlendirmeleri katılımcılara aktarılırken, Silvikültür, İşletme ve Pazarlama, Orman Zararlılarıyla Mücadele ve Ekosistem Şube Müdürlükleri tarafından hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin detaylı sunumlar yapıldı. Sunumlar; hedeflere ulaşma yolunda yürütülen çalışmaların kapsamını, saha uygulamalarının durumunu ve öncelikli tedbir alanlarını ortaya koydu.

saha uygulamaları ve yangınla mücadele:

Toplantıda vurgulanan en önemli noktalardan biri, orman yangınları açısından riskli dönemin henüz sona ermediği oldu. Erdal Şahan, yangınlara karşı alınan tedbirlerin aynı hassasiyetle ve titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirtti ve sahadaki çalışmaların dikkatli, koordineli şekilde yürütülmesini istedi. Bu kapsamda erken uyarı, söndürme kaynaklarının hazır bulundurulması ve ekipler arası iletişimin güçlendirilmesi öncelikler arasında sayıldı.

Katılımcılar, ormancılık faaliyetlerinin —koruma, geliştirme ve sürdürülebilir yönetim— hedefler doğrultusunda yürütülmesinin öneminde birleşti. Yapılan değerlendirmelerde, yılın kalan bölümünün etkin ve verimli kullanılarak belirlenen hedeflerin eksiksiz tamamlanmasının gerekliliği öne çıktı.

Toplantının sonunda Şahan, 2026 hedeflerinin eksiksiz gerçekleştirilmesi, sahada etkin icra ve kurum içi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep etti. Ayrıca uygulamaların yakından takip edilmesi ve raporlanmasının önemine dikkat çekildi; böylece hem yangın riskine karşı hazırlığın korunması hem de program hedeflerinin takibi sağlanacak.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde yürütülen bu değerlendirme süreci, hem acil müdahale kapasitesinin korunmasına hem de uzun vadeli ormancılık hedeflerinin izlenmesine hizmet ediyor. Önümüzdeki dönemde saha denetimleri, eğitimler ve koordinasyon toplantılarının artarak devam etmesi bekleniyor.

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILI PROGRAM HEDEFLERİ VE ÇALIŞMALARIN YIL İÇERİSİNDEKİ GERÇEKLEŞME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI DÜZENLENDİ. BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ERDAL ŞAHAN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA, ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN RİSKLİ DÖNEMİN HENÜZ SONA ERMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLEREK, YANGINLARA KARŞI ALINAN TEDBİRLERİN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMESİ İSTENDİ.