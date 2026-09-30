Ormanları korumak için Silifke'de yol kontrolleri artırıldı

Denetimler hakkında:

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve orman suçlarıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla farklı noktalarda yol kontrolleri yapıldı. Uygulamalar, önleyici arama mantığıyla planlanarak sahada titizlikle yürütüldü.

Kontrollerde yapılan uygulamalar:

Gerçekleştirilen uygulamalarda, orman emvali taşıyan araçlara ilişkin sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolleri yapıldı. Ayrıca diğer şüpheli araçlarda da önleme aramaları gerçekleştirildi; bu aramalarda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Denetimlerin devamı ve amaç:

Yetkililer, orman varlıklarının korunması ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla benzer kontrol ve önleme aramalarının farklı noktalarda rutin olarak sürdürüleceğini belirtti. Yapılan çalışmaların hedefi, hem suçları caydırmak hem de hukuka uygun taşıma ve sevk zincirini güvence altına almaktır.

MERSİN’DE ORMAN SUÇLARININ ÖNLENMESİ VE ORMANLARIN KORUNMASI AMACIYLA FARKLI NOKTALARDA YOL KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.