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Ormanların küçük gezginleri: yavru ayıların anneleriyle iz bırakan keşfi

Akyazı ormanlarına kurulan fotokapanlar, anne ayı ve yavrularının oyun dolu anları ile geyik ve vaşağın doğal yaşamına dair değerli görüntüler sundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanların küçük gezginleri: yavru ayıların anneleriyle iz bırakan keşfi

fotokapanlar ormanın gizli anlarını yakaladı:

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki derin ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatına ait samimi kareler kaydetti. Çekimler, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen çalışmalara bağlı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında gerçekleştirildi ve elde edilen görüntüler yaban hayatını izleme ile koruma amaçlarına hizmet ediyor.

anne ayı ve yavrularının gündelik ritmi:

Kayıtlarda en dikkat çekici sahneler, anne ayı ile onun küçük yavrularına ait. Anne ayının yiyecek arayışına çıktığı anlar, yavruların her adımında annelerinin peşinden ayrılmayışı ve ara sıra oyunlar oynadıkları anlarla birlikte kameraya yansıyor. Bu sahneler, türün doğal davranışlarını gözlemlemek ve yavru gelişimini izlemek açısından önemli veri sağlıyor.

geyik ve vaşak görüntüleri ve önemi:

Aynı bölgede çekilen diğer görüntülerde ise ihtişamlı boynuzlarıyla dikkat çeken geyik ile çevreyi dikkatle gözetleyen, doğanın zarif avcılarından vaşak yer aldı. Bu türlerin doğal ortamlarındaki davranışlarının belgelenmesi, yaşam alanı tespitleri ve korunma stratejilerinin geliştirilmesine katkı sunuyor.

Elde edilen kayıtlar, hem bölge ekolojisinin daha iyi anlaşılmasına hem de koruma çalışmalarının hedeflenmesine yardımcı olacak nitelikte. Fotokapanlarla sağlanan bu tür görsel veriler, ilgili müdürlüklerin yürüttüğü izleme faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AYI AİLESİNİN YEMEK ARAYIŞI

AYI AİLESİNİN YEMEK ARAYIŞI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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