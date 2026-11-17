Çankırı ormanlarında sonbaharın renkleri

Çankırı’da sonbaharın gelişi, ormanları sarı, kahverengi ve turuncu tonlarla bezedi. Çankırı-Korgun sınırlarında yer alan ağaçlar, yapraklarının değişen renkleriyle geniş alanlarda sıcak ve zengin bir görünüm oluşturdu. Mevsim geçişinin etkisiyle farklı türde ağaçların bir arada yarattığı kontrast, bölgedeki doğal dokuyu öne çıkardı.

Havadan görüntülenen kartpostallık manzaralar

Renk cümbüşünün yaşandığı alanlar, havadan çekilen görüntülerde net biçimde görüldü. Fotoğraf ve videolarda ağaçların sarı, kahverengi ve turuncu paleti dikkat çekiyor; geniş orman dokusu izleyenlere adeta kartpostallık kareler sundu. Doğal renklerin bir araya gelmesi, bölgenin sonbahar atmosferini somutlaştırdı ve görsel olarak zengin bir panorama ortaya çıkardı.

Görüntüler, mevsimsel değişimin orman örtüsü üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, ziyaretçilere de fotoğraf ve doğa yürüyüşleri için görsel açısından çekici alanlar sundu. Sonbaharın derin tonları, Çankırı ormanlarını mevsimin belirgin simgelerinden biri haline getirdi.

ÇANKIRI’DA SONBAHARLA BİRLİKTE RENK CÜMBÜŞÜNÜN BAŞLADIĞI ORMANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.