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Ormanlık alanda sekiz gündür kayıp: Sultangazi'de ekipler Mustafa Dinler'i arıyor

Sultangazi Kent Ormanı'nda 13 Eylül'den beri kayıp 49 yaşındaki Mustafa Dinler'i arama çalışmaları, yaklaşık 150 kişilik ekip ve dronla sekiz gündür sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ormanlık alanda sekiz gündür kayıp: Sultangazi'de ekipler Mustafa Dinler'i arıyor

Sultangazi kent ormanı'nda arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Sultangazi'de 13 Eylül Pazar gününden beri haber alınamayan 49 yaşındaki Mustafa Dinler için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sekizinci günde de devam ediyor. Yakınlarının polise yaptığı başvurunun ardından bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Ekiplerin katılımı ve arama alanı:

Arama çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, AFAD ekipleri ile Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Ekip sayısının yaklaşık 150 kişi olduğu, aramaların yaklaşık 120 bin metrekarelik ormanlık alanda sürdüğü bildirildi.

Operasyonun yürütülmesi ve teknolojik destek:

Ekipler ormanlık alanı sistematik şekilde tararken, aramalara AFAD tarafından sağlanan dronla destek veriliyor. Çalışmalar son görüldüğü nokta olan Sultangazi Kent Ormanı merkezli planlı arama rotaları üzerinden ilerliyor ve koordineli ekip çalışmasıyla sürdürüyor.

Yetkililer ve yakınları aramalarla ilgili bilgi verirken, bölgedeki çalışmaların devam ettiği ve herhangi bir sonucun oluşması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

Sultangazi’de 8 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Sultangazi’de 8 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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