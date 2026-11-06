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Orta Asya iş birlikleri derinleşiyor: HKÜ sekiz protokolle bölgesel ortaklıklara yöneldi

HKÜ, Özbekistan ve Kazakistan’dan imzaladığı sekiz protokolle öğrenci ve personel hareketliliği, ortak programlar ve araştırma iş birliklerini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Orta Asya iş birlikleri derinleşiyor: HKÜ sekiz protokolle bölgesel ortaklıklara yöneldi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden bölgesel iş birliği hamlesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yükseköğretimde bölgesel etkileşimi artırma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Orta Asya Eğitim Forumu kapsamında HKÜ ile Özbekistan’dan 6, Kazakistan’dan 2 olmak üzere toplam 8 iş birliği protokolü imzalandı. Bu adım, üniversitenin Orta Asya ile akademik bağlarını güçlendirme stratejisinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Protokollerin kapsamı:

İmzalanan protokoller, ortak akademik programlardan öğrenci ve personel hareketliliğine; bilimsel araştırma iş birliklerinden mesleki eğitim ve deneyim paylaşımına kadar geniş bir alanı kapsayacak şekilde kurgulanıyor. İmzalar, HKÜ ile Özbekistan ve Kazakistan’daki üniversiteler arasında karşılıklı öğrenci değişimi, ortak lisansüstü çalışmalar ve ortak proje geliştirme imkânlarını öne çıkarıyor. İş birliklerinin sürdürülebilir olması için kurumsal mekanizmaların kurulması planlanıyor.

Hedefler ve uygulama:

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, forumda yaptığı değerlendirmede uluslararasılaşmayı sadece ağ genişletme değil, öğrenciler ve akademisyenler için yeni öğrenme ve araştırma fırsatları yaratma süreci olarak tanımladı. Rektör, imzalanan protokollerin öğrenci ve personel hareketliliği, ortak programlar, bilimsel araştırma ve mesleki eğitim gibi alanlarda doğrudan uygulamaya dönüştürülmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Forum görüşmelerinde ayrıca kültürel ve akademik bağların güçlendirilmesinin, ortak bilimsel üretimi destekleyeceği ve yükseköğretimde etkileşimi artıracağı üzerinde duruldu. HKÜ yetkilileri, protokolleri kurumsal düzeyde bırakmayarak somut iş birliklerine dönüştürmeyi ve öğrencilerin doğrudan fayda sağlayacağı programların hayata geçirilmesini önceliklendireceklerini belirtti.

Bu gelişme, Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki eğitim ve bilimsel iş birliklerinin derinleştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor ve imzalanan sekiz protokolün yakın dönemde uygulanmaya alınması bekleniyor.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ), ULUSLARARASILAŞMA VİZYONU DOĞRULTUSUNDA AKADEMİK İŞ...

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ), ULUSLARARASILAŞMA VİZYONU DOĞRULTUSUNDA AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYE VE YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASI ETKİLEŞİMİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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