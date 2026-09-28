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Orta koridor odağında BAE-Türkiye lojistik iş birliği İstanbul'da somut adımlara dönüştü

BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu İstanbul'da başladı; Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nda lojistik, tedarik zinciri ve yatırım fırsatları görüşülüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:24

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Berk Doğan

Orta koridor odağında BAE-Türkiye lojistik iş birliği İstanbul'da somut adımlara dönüştü

Forumun açılışı ve katılımcılar:

BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu (Orta Koridor) İstanbul’da başladı. Foruma, BAE’den üst düzey kamu ve özel sektör temsilcileri ile Türkiye’den önde gelen firmalar katıldı. Etkinlik, lojistik, ulaştırma altyapısı, tedarik zincirleri ve sanayi yatırımları alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Forumun hedefleri:

Etkinlik, Orta Koridor kapsamında Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Körfez bölgesini birbirine bağlayan sevkiyat ve yatırım hatlarını somut fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyor. Açılış konuşmasını yapan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, "BAE ve Türkiye’deki büyük şirketleri bir araya getirerek hem Orta Koridor’daki hem de Kalkınma Yolu Projesi’ndeki yatırım fırsatlarını bulmak, Türkiye ve BAE’deki lojistik imkanlarını değerlendirmek amacıyla bu forumu düzenliyoruz. Günümüzde lojistik çok önemli ve inşallah bu forumun, tüm büyük şirketlerin Türkiye ve BAE’deki lojistik alanındaki fırsatları değerlendirmesiyle hedeflerine ulaşacağından eminiz" şeklinde konuştu.

İlişkilerde büyüme ve rakamlar:

Elçi Said Sani ez-Zahiri, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını vurguladı. 2021’de 8,9 milyar dolar olan ticaret hacminin şu anda 40 milyar doları aştığını belirterek, hedeflerinin bu hacmi artırmak olduğunu söyledi. Ayrıca liderlerin karşılıklı ziyaretleri ve Yüksek Düzeyli Stratejik Komite çerçevesindeki iş birliklerinin ilişkileri güçlendirdiğine dikkat çekti.

Oturumlar ve ikili görüşmeler:

Açılış konuşmalarının ardından lojistik, altyapı, tedarik zincirleri ve yatırım fırsatlarına yönelik oturumlar düzenlendi. Oturumlarda Orta Koridor'un lojistik kapasitesinin artırılması, altyapı projelerinin finansmanı ve tedarik zinciri entegrasyonuna ilişkin uygulama ve yatırımlar masaya yatırıldı.

Etkinlik kapsamında BAE’den gelen firmalar ile Türk firmaları arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, ortak proje imkanları, yatırım modelleri ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı. Forum, iki ülke özel sektörleri arasında doğrudan iş bağlantıları kurulması ve Orta Koridor projelerinde iş birliği fırsatlarının derinleştirilmesi açısından stratejik bir platform olarak değerlendiriliyor.

BAE-TÜRKİYE LOJİSTİK VE ALTYAPI FORUMU İSTANBUL&#039;DA BAŞLADI.

BAE-TÜRKİYE LOJİSTİK VE ALTYAPI FORUMU İSTANBUL'DA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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