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Orta refüjde devrilen ağaç Batman-Silvan karayolunu tehlikeye soktu

Batman-Silvan karayolunda kuvvetli rüzgarla orta refüjde devrilen ağaç vatandaşların ihbarı üzerine Batman Belediyesi İtfaiye ekiplerince kesilip kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:22

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Orta refüjde devrilen ağaç Batman-Silvan karayolunu tehlikeye soktu

Olayın oluş biçimi:

Batman-Silvan karayolunda etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu orta refüjde bulunan bir ağaç devrildi ve yol üzerinde sürücüler için tehlike oluşturdu. Olayı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve trafik akışını riske atan engel yetkililerin müdahalesiyle kaldırılmak üzere bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Bildirimin ardından bölgeye sevk edilen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalışmaya başladı. Ekipler, devrilen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırarak kaldırdı ve yolu araç trafiğine yeniden açtı.

Güvenlik ve sonuç:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bölgedeki trafik güvenliği sağlandı; bu sayede muhtemel bir trafik kazasının önüne geçildi. Yetkililer, benzer durumlara karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve tehlike belirlenmesi halinde hemen yetkililere haber verilmesini hatırlattı.

BATMAN-SİLVAN KARAYOLUNDA KUVVETLİ RÜZGÂRIN ETKİSİYLE ORTA REFÜJDE BULUNAN AĞAÇ YOLA...

BATMAN-SİLVAN KARAYOLUNDA KUVVETLİ RÜZGÂRIN ETKİSİYLE ORTA REFÜJDE BULUNAN AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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