Orta refüjde devrilen ağaç Batman-Silvan karayolunu tehlikeye soktu

Olayın oluş biçimi:

Batman-Silvan karayolunda etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu orta refüjde bulunan bir ağaç devrildi ve yol üzerinde sürücüler için tehlike oluşturdu. Olayı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve trafik akışını riske atan engel yetkililerin müdahalesiyle kaldırılmak üzere bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Bildirimin ardından bölgeye sevk edilen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalışmaya başladı. Ekipler, devrilen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırarak kaldırdı ve yolu araç trafiğine yeniden açtı.

Güvenlik ve sonuç:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bölgedeki trafik güvenliği sağlandı; bu sayede muhtemel bir trafik kazasının önüne geçildi. Yetkililer, benzer durumlara karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve tehlike belirlenmesi halinde hemen yetkililere haber verilmesini hatırlattı.

BATMAN-SİLVAN KARAYOLUNDA KUVVETLİ RÜZGÂRIN ETKİSİYLE ORTA REFÜJDE BULUNAN AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ.