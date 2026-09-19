Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Ortaca'da gaziler günü birlik ve minnetle anıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu, ardından kahvaltı ve sohbetle birlik mesajıyla tamamlandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ortaca'da gaziler günü birlik ve minnetle anıldı

Ortaca'da anma töreni

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı, ilçenin simge noktası olan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene katılanlar, vatan uğruna mücadele eden gazileri saygı ve minnetle andı.

Çelenk töreni:

Program, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumu sırasında gaziler ve programa katılanlar törensel bir atmosferde anma gerçekleştirdi; gazilerin fedakârlıkları vurgulandı.

Kahvaltı ve birlik mesajları:

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Gaziler ile diğer katılımcılar arasında gerçekleşen sohbetlerde dayanışma, minnet ve birlik mesajları ön plana çıktı; program bu duygularla sona erdi.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı