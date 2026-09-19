Ortaca'da gaziler günü birlik ve minnetle anıldı

Ortaca'da anma töreni

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı, ilçenin simge noktası olan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene katılanlar, vatan uğruna mücadele eden gazileri saygı ve minnetle andı.

Çelenk töreni:

Program, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumu sırasında gaziler ve programa katılanlar törensel bir atmosferde anma gerçekleştirdi; gazilerin fedakârlıkları vurgulandı.

Kahvaltı ve birlik mesajları:

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Gaziler ile diğer katılımcılar arasında gerçekleşen sohbetlerde dayanışma, minnet ve birlik mesajları ön plana çıktı; program bu duygularla sona erdi.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.