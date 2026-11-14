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Ortaca'da narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesi pestisit denetimi için narenciye bahçelerinden numune aldı, laboratuvara gönderdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ortaca'da narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi

Ortaca'da tarım ekiplerinden planlı denetim

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, 'Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Uygulama' talimatı doğrultusunda narenciye bahçelerinde denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar, hasat öncesi dönemde pestisit kalıntısı riskinin azaltılması amacıyla planlı şekilde yürütüldü.

Numune alma ve analiz süreci:

Denetimler kapsamında narenciye bahçelerinden pestisit kalıntı analizleri için numuneler alındı. Alınan örnekler, kimyasal kalıntıların tespit edilmesi amacıyla Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi ve laboratuvar incelemeleriyle takip edilecek.

Denetimin amacı ve izleme:

Yapılan kontrollerde, bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde yer alan kullanım şartlarına uygunluk sorgulandı. Çalışmanın temel hedefi, insan ve çevre sağlığının korunması ile birlikte güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Ayrıca, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve mevzuata uygun kullanımının teşvik edilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat öncesi pestisit denetimlerinin ve numune analizlerinin sürdürüleceğini bildirdi; amaç olarak hem tüketici sağlığını korumak hem de tarımsal üretimde mevzuata uyumu sağlamanın altı çizildi.

ORTACA’DA NARENCİYE BAHÇELERİNDE HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMİ

ORTACA’DA NARENCİYE BAHÇELERİNDE HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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