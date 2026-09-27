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Ortahisar'da modifiye araçlara sıkı denetim: cezalar 100 bin lirayı aşıyor

Ortahisar'da trafik ekipleri 40 aracı denetledi; abart egzozlu ve modifiye araçlara toplamda 100 bin lirayı aşan para ve trafikten men cezaları uygulandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:31

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ortahisar'da modifiye araçlara sıkı denetim: cezalar 100 bin lirayı aşıyor

Uygulama noktası:

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Kanuni Bulvarı üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşüren ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, Karşıyaka Viyadüğü'nde konvoy halinde ilerleyen araçları durdurarak inceleme yaptı.

Denetimin ayrıntıları:

Uygulamada toplam 40 araç sorgulandı. Bu kontrollerde 6 abart egzozlu araca toplam 96 bin TL idari para cezası kesildi. Söz konusu araçlar, mevzuat gereği 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekicilerle otoparka götürüldü. Ayrıca 7 modifiyeli/kesik yaylı araca 7 bin TL cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın etkileri:

Sürücülere, araçlarını mevzuata uygun hâle getirmeleri için 7 gün süre tanındı. Denetim sırasında bölgede trafik yoğunluğu oluştu ve uzun kuyruklar meydana geldi. Yetkililer, benzer denetimlerin trafik güvenliğini artırmaya ve çevresel rahatsızlıkları azaltmaya yönelik devam edeceğini belirtti.

TRABZON&#039;UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN VE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN ARAÇLARA...

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN VE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN ARAÇLARA YÖNELİK YAPILAN UYGULAMADA 40 ARAÇ SORGULANDI, 6 ABART EGZOZLU ARACA TOPLAM 96 BİN LİRA, 7 KESİK YAYLI ARACA LİRA CEZA KESİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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