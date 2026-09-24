Ortahisar'daki toprak göçmesi iş kazası olarak değerlendirildi

Valilikten yazılı açıklama

Trabzon Valiliği, Ortahisar ilçesinde bugün bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, olayın doğa kaynaklı bir afet anlamı taşıyan ifadelerle aktarılmasının yanlış algıya yol açtığı vurgulandı.

valiliğin değerlendirmesi:

Açıklamada, olayın kişinin çalışma/kazı faaliyeti yürüttüğü sırada toprak kütlesinin göçmesi sonucu meydana geldiği belirtildi ve şu ifadeye yer verildi: "Mevcut bilgiler çerçevesinde olayın çalışma sırasında meydana gelen göçük/iş kazası niteliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir."

basın ve başlık uyarısı:

Valilik, haber başlıklarında kullanılan "heyelan", "felaket" ve benzeri doğal afet çağrışımı yapan ifadelerin olayın gerçek oluş biçimini yansıtmadığına dikkat çekti. Açıklamada, bu tür başlıkların düzeltilmesinin önem arz ettiği ve haber metinlerinde de olayın kişinin çalışma yaptığı sırada meydana gelen toprak göçmesi bağlamında aktarılmasının rica edildiği belirtildi.

(BK-ÖS-Y)

Trabzon Valiliği'nden "Heyelan değil, iş kazası" açıklaması