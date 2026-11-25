AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'ndan 25 kasım açıklaması:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen 25 kasım programında, AK Parti Kadın Kolları üyelerinin katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan Saliha Demirer, sözlerine kazada şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek başladı ve gündemlerini kadına yönelik şiddetle mücadele olarak açıkladı.

Demirer'in mesajı:

Demirer, kadına yönelik şiddetin yalnızca fail ile mağdur arasındaki bireysel bir olay olmadığını; insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren geniş kapsamlı bir sorun olduğunu vurguladı. Şiddetin, eğitim, yetişme biçimi ve normalleştirilen davranış kalıpları gibi etkenlerle beslendiğini; bununla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesine atıfla, "Gerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim" sözünü paylaştı.

Siyasi ve kurumsal adımlar:

Demirer, AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde sürdürdüğünü söyledi. Bu kapsamda hukuki ve kurumsal mekanizmalar olarak 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES uygulaması ve ALO 183 gibi başvuru ve destek hatlarına dikkat çekti. Ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)'nın bu döneme ilişkin yol haritasını ortaya koyduğunu belirtti.

Demirer, kanuni düzenlemelerin varlığının yeterli olmadığını; etkin uygulama, mağdurların korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin dönüşümünün önemine değindi. Bir kadının şiddet gördüğünde başvuracağı kurumları bilmesinin, yalnız bırakılmamasının ve adaletin gecikmeden tecelli etmesinin hayati önemde olduğunu ifade etti.

Uluslararası çağrı ve ortak sorumluluk:

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı, kadın haklarının kimliğe, inanca, dile veya coğrafyaya göre değişmediğini vurgulayarak Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların güvenliği için uluslararası topluma çağrı yaptı. Demirer, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlallerinde çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilenmesi; ihlallerin bağımsız biçimde araştırılması ve mağdurların korunması için sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında, toplumun her alanında ailede, okulda, iş hayatında, sokakta ve dijital dünyada ortak bir irade oluşturmanın zorunlu olduğunu belirten Demirer, kadınların haklarını özgürce kullanabildiği ve güven içinde yaşadığı bir toplum hedeflediklerini kaydetti. Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır sözünü tekrar vurguladı.

Kapanışta Demirer, AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini; kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum ve toplumun tüm bileşenlerinin bu mücadelede ortak sorumluluk almasının gerektiğini söyledi. Son söz olarak, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz" mesajını verdi ve bu mücadelenin hayatın her alanında kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

AK PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKANI SALİHA DEMİRER