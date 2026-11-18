Başkan Özlü'nün ziyaret turu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgenin turizm potansiyelini ortak bir vizyonla harekete geçirmek amacıyla Batı Karadeniz'deki illeri ziyaret etmeye başladı. Özlü, Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı sıfatıyla yürüttüğü temasların ilk durağını Bolu olarak belirledi.

Program kapsamında Düzce'nin de yer aldığı 7 ili tek bir destinasyon altında toplama hedefiyle Bolu'nun ardından Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerine de ziyaretler gerçekleştirilecek. Özlü, belediye başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ile il genel meclisi başkanlarıyla görüşerek kurumları bölgesel iş birliğine davet ediyor.

Ortak tanıtım ve fuar daveti

Görüşmelerde, bölgenin turizm tanıtımına katkı sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurumların Batı Karadeniz Turizm Birliği çatısı altında buluşması ele alınıyor. Özlü, bölgenin tanıtımında merkezi bir kampanya olarak Yakın Karadeniz mottosunun kullanılacağını belirtti ve bölgeyi 2-4 Aralık 2026 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde ortak çatı altında tanıtma çağrısı yaptı.

Özlü'nün temaslarında öne çıkan ziyarette, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya ve Bolu TSO Başkanı Kayhan Perçin ile bir araya gelindi.

Başkan Özlü konuya ilişkin şunları söyledi: "Batı Karadeniz illerinde turizme hayat vermek, bakir güzelliklerini yepyeni keşiflere açmak için iyi niyet ziyaretlerimize komşumuz Bolu’dan başladık. Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya ve Bolu TSO Başkanı Kayhan Perçin’e misafir olduk. Batı Karadeniz Turizm Birliği çatısı altında kuracağımız iş ve güç birliğiyle, Yakın Karadeniz adıyla literatüre kazandırdığımız yepyeni bir rotayı ulusal ve uluslararası turların arasına dahil etmeye kararlıyız. Değerli başkanlarımıza ev sahiplikleri için gönülden teşekkür ediyorum."

Özlü'nün başlattığı ziyaret turunun, bölgedeki iş birliğini güçlendirerek Batı Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen doğal ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırması hedefleniyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, BATI KARADENİZ’İN TURİZM POTANSİYELİNİ ORTAK BİR VİZYONLA HAREKETE GEÇİRMEK AMACIYLA BÖLGEDEKİ İLLERİ ZİYARET EDİYOR.