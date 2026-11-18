Çalıştayın açılışı ve katılımcı profili:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen "Ortak Gelecekte Biriz" Stratejik İletişim Kampanyası kapsamında düzenlenen çalıştay serisinin ilk buluşması Erzurum'da gerçekleştirildi. Lansman programı daha önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşun katılımıyla duyurulmuş ve toplantı, kampanyanın saha ayağının başlangıcını işaret etti.

Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin ile başlayan programda, siyaset, akademi, medya ve sivil toplumdan temsilciler bir araya geldi. Oturumlarda AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ve gazeteci Zafer Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Yerel katılım ve gündem maddeleri:

Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ferhat Tokyürekin moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumlarda, Erzurum'daki akademi, sivil toplum ve yerel medya temsilcileri katılımcı rol oynadı. İki ayrı tartışma oturumunda, yerel beklentilerin belirlenmesi ve toplumsal birlikteliği güçlendirecek somut önerilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Gündemde öncelikli olarak Terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde hukuki düzenlemeler, kamu düzeninin korunması, silah bırakmanın kalıcılığı ve toplumsal bütünleşme konuları yer aldı. Ayrıca, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri ile adalet beklentilerinin karşılanmasının önemi vurgulandı.

Güven, kalkınma ve gelecek vizyonu:

Çalıştayda, güvenlik ve huzurun güçlenmesinin Erzurum'un turizm, ticaret, üretim ve istihdam potansiyeline yapacağı katkılar değerlendirildi. Katılımcılar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin hem bireysel hem bölgesel kalkınma için belirleyici olduğunda hemfikir oldu.

İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen kampanya; Türkiye'de şiddetin sona erdiği, huzur ve güvenin kalıcı hale geldiği ve milli dayanışmanın güçlendiği bir ortak gelecek vizyonunu yansıtıyor. Çalıştaylarda elde edilen yerel tespitler ve öneriler, farklı illerde düzenlenecek yeni buluşmalarla yaygınlaştırılacak ve sürece toplumun çeşitli kesimlerinin katılımı hedeflenecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN “ORTAK GELECEKTE BİRİZ” STRATEJİK İLETİŞİM KAMPANYASI KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ÇALIŞTAY SERİSİNİN İLKİ ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.