ortaokul öğretmenine yönelik taciz iddiası sonrası velilerden suç duyurusu

olayın ayrıntıları:

İzmir'in Bornova ilçesinde, Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir kafede 2 Ekim'de gerçekleştiği öne sürülen olayda, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görevli öğretmen Y.H.'nin bazı kadın velilere sözlü tacizde bulunduğu iddiası gündeme geldi. Velilerin anlattığına göre öğretmen, bir toplantı sırasında birkaç öğrencinin isimlerini sayarak bu çocukların anneleriyle görüşmek istediğini söyledi ve daha sonra kafede bir araya gelinen görüşme sırasında kadınlara yönelik rahatsız edici ifadeler kullandı.

velilerin iddiaları:

Veliler, toplantı sonrası okula gidip yönetime dilekçe vererek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Bir veli olayın gelişimini ayrıntılarıyla anlattı: toplantı sırasında matematik öğretmeninin kadınlara hitaben "Ben bayanlarla görüşmek istiyorum, bayanlar da benim telefon numaramı kaydetsin" dediğini, koridorda yapılan görüşmede ise öğretmenin parmağının ucuyla göğüs kafesine dokunarak "Sizi istemiyorum, ben bayan istiyorum" şeklinde konuştuğunu aktardı. Velinin ifadesine göre öğretmen daha sonra kafede eşine "Severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" ve başka bir veliye "siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?" gibi sözler sarf etti.

veli tepkisi ve yönetim süreci:

Olayı yaşayan veliler, eşlerinin durumdan şoka girdiğini, diğer velilerin ilk etapta "Siz yanlış anlamış olabilirsiniz" diye tepki verdiğini ancak kısa süre sonra benzer rahatsızlıklar yaşadıklarını söyleyerek eşlerinin yanına geldiklerini aktardı. Bunun üzerine bir araya gelen kadın veliler okul yönetimine giderek şikayette bulundu ve dilekçelerini teslim etti; veliler endişeli olduklarını bildirdi.

soruşturma ve geçmiş iddialar:

Velinin aktardığı bilgilere göre, öğretmenin daha önce Buca'da başka bir okulda müdürlük yaparken de taciz şikayeti olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iddialar doğrultusunda soruşturma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili ilerleyen süreçte okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim tarafından yürütülecek soruşturmanın sonucu bekleniyor.

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİ’NDE BİR ORTAOKULDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN Y.H. HAKKINDA, BİRKAÇ KADIN VELİYE SÖZLÜ OLARAK TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASI ÜZERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.