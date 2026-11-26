Bayburt ilçelerinde öğrencilere su ürünleri ve koruma bilinci verildi

Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Programlarda sürdürülebilir balıkçılık, su ürünleri çeşitliliği, su kaynaklarının korunması ile balığın sağlıklı beslenmedeki yeri üzerine sunumlar yapıldı.

Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda verilen eğitimler:

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öğrencilerine su ürünlerinin çeşitliliği, balığın besin değeri ve sağlıklı, dengeli beslenmedeki rolü anlatıldı. Sunumlar aracılığıyla öğrencilerin bilinçli tüketim ve beslenme alışkanlıklarını güçlendirmeye yönelik bilgiler paylaşıldı.

Demirözü Ortaokulunda sürdürülebilirlik vurgusu:

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ise Demirözü Ortaokulu öğrencileriyle balıkçılık, su ürünleri ve su kaynaklarının korunması konuları ele alındı. Sunumlarda doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımın önemi üzerinde duruldu; etkinlik kapsamında öğrencilere balık ikramında da bulunuldu.

Her iki programda da sucul ekosistemlerin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve balığın sağlıklı beslenmedeki yerine dair bilgiler tekrarlanarak gençlerin çevre bilinci ile beslenme farkındalığı artırılmaya çalışıldı.

AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ’NDE ÖĞRENCİLERE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK ANLATILDI