Örümcek zehriyle yatak yaralarına çözüm bulan erzurumlu öğrenciler ABD'ye gidiyor

Erzurum ekibi uluslararası sahnede:

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl düzenlenen 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda başarı gösteren bir ekip, Türkiye'yi yurt dışına taşıma hakkı kazandı. Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, geliştirdikleri tıp projesiyle ABD'de yapılacak 2027 Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ülkemizi temsil edecekler.

örümcek zehrinden hidrojel geliştirdiler:

Projeyi yürüten öğrenciler İrfan Sefiloğlu ve İrem Alparslan, Matematik ve STEM Öğretmeni Mustafa Akay danışmanlığında çalıştı. Çalışma, özellikle yatalak hastalarda ciddi sağlık problemi oluşturan yatak/bası yaraları üzerine odaklandı. Öğrenciler, örümcek zehrinin hücresel düzeydeki doku yenileyici etkilerinden yola çıkarak, yara iyileşmesini hızlandırmayı hedefleyen özel bir hidrojel ve yara bandı geliştirdi; tasarımın yaraların daha hızlı ve etkili kapanmasını sağladığı ifade edildi.

üniversite iş birliği ve bilimsel değerlendirme:

Projenin deneysel, hücresel ve teknik analizleri, iş birliği içinde yürütüldü. Çalışma, Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalarla desteklendi. Akademik rehberlik sağlayan Doç. Dr. Nihal Şimşek Özek ile Doç. Dr. Ferhunde Aysin'in katkıları projenin bilimsel altyapısını güçlendirdi ve jüri tarafından takdir edildi.

Bu başarı, hem BİLSEM hem de Atatürk Üniversitesi iş birliğinin somut bir ürünü olarak değerlendiriliyor. Erzurumlu öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi yaklaşım, uluslararası platformda Türkiye'yi temsil edecek olması nedeniyle bölge ve bilim camiasında önemli bir gurur kaynağı oldu.

TÜBİTAK BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (BİDEB) TARAFINDAN BU YIL 57'NCİSİ DÜZENLENEN LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI'NDA BÜYÜK BİR ULUSLARARASI BAŞARIYA İMZA ATILDI