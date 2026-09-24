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Oryantasyonla Düzce Üniversitesi öğrencileri kampüse ve şehre hazırlanıyor

Düzce Üniversitesi 2026-2027 oryantasyonları iki gün sürdü; öğrencilere kampüs, akademik süreçler, kariyer ve staj olanakları hakkında bilgi verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Oryantasyonla Düzce Üniversitesi öğrencileri kampüse ve şehre hazırlanıyor

Oryantasyonla Düzce Üniversitesi öğrencileri kampüse ve şehre hazırlanıyor

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Düzce Üniversitesi yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyon programlarını hayata geçirdi. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programlar, iki gün boyunca tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara üniversite yaşamına hızlı uyum sağlayabilmeleri için kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Programın kapsamı:

Oryantasyonlarda öğrencilere üniversiteyle ilgili genel bilgiler ve eğitim sürecine dair uygulamalı yönlendirmeler yapıldı. Sunumlarda; kredi ve burs işlemleri, hazırlık eğitimi, öğrenci değişim programları, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmetleri ile kütüphane olanakları gibi temel başlıklara yer verildi. Eğitsel sistemin işleyişine dair örnek uygulamalarla Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), ders kayıt ve seçim işlemleri, akademik danışmanlık hizmetleri detaylandırıldı.

Programlarda ayrıca yatay ve dikey geçiş imkanları ile çift ana dal ve yan dal uygulamalarının işleyişi anlatıldı. Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi etkinlikleri öğrencilere tanıtıldı; kariyer planlama, staj ve kişisel gelişim desteklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin rehberlik sağlandı.

Kurumsal tanıtımlar ve şehir bilgilendirmesi:

Akademik birim yöneticilerinin yaptığı bilgilendirme sunumlarının yanı sıra Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Düzce Teknopark / Düzce Teknoloji Transfer Ofisi, Akreditasyon Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü çalışmalarını öğrencilere aktardı. Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları ile yürütülen bilimsel projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında Düzce'nin şehir yapısı, turistik, tarihi ve doğal güzellikleri ile ulaşım imkanları hakkında da kapsamlı yönlendirme yapılarak yeni öğrencilerin şehir hayatına adaptasyonu kolaylaştırıldı.

Prof. Dr. Mustafa Koç programda yaptığı konuşmada her başlangıcın değerine dikkat çekti; zamanın hızla geçtiğini, öğrencilerin zamanını, enerjisini ve yeteneklerini önceliklerine göre düzenlemesinin, ayrıca kendilerine yatırım yapmalarının önemini vurguladı.

Oryantasyon programları, öğrencilere yalnızca akademik süreçleri öğretmeyi değil, aynı zamanda kampüs yaşamına aktif katılımı teşvik etmeyi de amaçladı. Öğrenci topluluklarında yer almak, bilimsel araştırma projelerine katılmak ve üniversitenin sunduğu fırsatları kullanmak, programın öne çıkardığı temel tavsiyeler arasında yer aldı.

2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programları ile Düzce Üniversitesi öğrencilerinin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını daha yakından tanımaları ve kampüs ile şehir hayatına daha hızlı adapte olmaları hedeflendi.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI&#039;NIN BAŞLADIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE, YENİ KAYIT YAPTIRAN...

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI'NIN BAŞLADIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE, YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA VE ŞEHİR HAYATINA UYUM SAĞLAMALARI AMACIYLA “ORYANTASYON PROGRAMLARI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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