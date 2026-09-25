Orzax'ın bilim ve kalite odaklı yükselişi: gıda takviyesinde Türkiye'nin en itibarlı markası

MediaCat ve Veri Enstitüsü iş birliğiyle, araştırmacı Bekir Ağırdır liderliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye İtibar Araştırması sonuçlarına göre Orzax, gıda takviyesi kategorisinde Türkiye’nin en itibarlı markası olarak belirlendi. Araştırma, Türkiye’yi temsil eden 6 bin 400 katılımcı ile yürütüldü ve markaların itibarı iki aşamalı bir metodoloji ile ölçüldü.

Araştırmanın yöntemi:

İlk aşamada açık uçlu sorularla tüketicilerin her sektörde aklına gelen markalar tespit edildi. İkinci aşamada ise belirlenen finalistler, farklı bir katılımcı grubunca güven, saygı, kalite ve sosyal sorumluluk boyutlarında değerlendirildi. Bu iki aşamalı yaklaşım, tüketicinin ilk çağrışımı ile daha derin tutum değerlendirmesini bir araya getirerek itibarı çok boyutlu ölçmeyi amaçladı. Orzax, söz konusu kriterlerde aldığı en yüksek skorla ödülün sahibi oldu.

İtibar zirvesinde panel ve tartışmalar:

Ödül töreni ve İtibar Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde Orzax’ın itibar yolculuğu; bilim, kalite ve güven odağı üzerinden ele alındı. Panelde şirketin karar alma süreçleri, Ar-Ge yatırımları ve üretim standartlarına verdiği önem öne çıkan başlıklar arasındaydı. Katılımcılar, marka itibarı ile uzun vadeli tüketici güveni arasındaki ilişkinin somut örnekleri üzerine değerlendirmeler yaptı.

Orzax'ın itibar stratejisi:

Şirket, sektördeki liderliğini sadece ticari sonuçlarla değil, kalite ve bilimsel yaklaşımın yarattığı güvenle açıklıyor. Orzax sekiz yıldır aralıksız Türkiye gıda takviyesi pazarının lideri konumunda bulunuyor; hammaddeden bitmiş ürüne kadar süreci mevzuat gerekliliklerinin ötesinde yönetmeyi ilke ediniyor. Firma, Türkiye’de geliştirdiği üretim ve Ar-Ge yetkinliğini bugün 50'den fazla ülkeye taşırken, biyoteknoloji yatırımlarıyla bazı hammaddelerin yerli üretimine katkı sağlıyor.

Yönetimden mesajlar:

İtibar Zirvesi’nde konuşan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, sağlık sektöründe itibarın zaman içinde doğru işlerin sonucu olarak oluştuğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Sağlıkta güvenin arkasında mutlaka bilim olmak zorunda; bizim sektörümüzde bilimsel güvenilirlik, itibarın dört temel katmanının ötesinde beşinci bir katman gibi çalışıyor. Ham madde seçiminden üretim standartlarına, bilimsel çalışmalardan tüketiciye verdiğiniz bilgiye kadar söylediğiniz her sözün arkasında durabilmeniz gerekiyor. Biz hiçbir zaman ‘Nasıl itibarlı bir şirket oluruz?’ diye yola çıkmadık; ‘İşimizi nasıl daha iyi yaparız?’ sorusuna odaklandık. Kaliteyi gösterebilirsiniz ancak güveni ilan edemezsiniz; her iyi deneyimde tüketicinin zihninde açılan bir güven hesabına yatırım yaparsınız, o hesap yıllar içinde büyür. Bazen kısa vadede kazandırabilecek bir fırsata masada ‘Hayır’ diyebilmek, bir şirketin gerçek değerlerini ortaya koyar. İlkelerimiz bize yol kenarındaki bariyerler gibi rehberlik eder; bu sınırlar içinde cesur olmak gerekiyor. Bu nedenle güven talep edilmez, yıllar boyunca tutarlı biçimde çalışarak hak edilir."

Orzax Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan ise başarının marka tarafından benimsenen uzun vadeli büyüme yaklaşımının sonucu olduğunu belirtti: "Orzax’ın sözü, insan sağlığına değer katan ve bilimin rehberliğinde geliştirilen güvenilir ürünler sunmak. ‘Sağlığa Hediye’, kaliteyi, bilimi, etik değerleri ve sürdürülebilirliği tek bir marka amacı altında buluşturan yaklaşımımızın ifadesi. Büyürken aldığımız en temel karar, kaliteden hiçbir şartta ödün vermemek oldu. Hammaddeden bitmiş ürüne uzanan süreçte kaliteyi yalnızca mevzuatın gerektirdiği bir kontrol olarak değil, üretim ve Ar-Ge kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak yönetiyoruz. Sekiz yıldır aralıksız sürdürdüğümüz pazar liderliğini de ticari başarının ötesinde bilim, kalite ve güvenle oluşturduğumuz marka değerinin ölçülebilir karşılığı olarak görüyoruz."

Turan, Orzax’ın uzun vadeli hedefleri hakkında da konuştu; şirketin bilim, kalite, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinden ödün vermeden büyümeyi sürdüreceğini belirterek, Orzax’ın 2030'da dünyanın en büyük 10, 2035'te ise ilk 5 gıda takviyesi şirketi hedeflerini yineledi.

Sonuç olarak, araştırma verileri ve şirketin açıklamaları bir araya geldiğinde Orzax’ın itibarı, kısa vadeli pazarlama hamlelerinden ziyade sürdürülebilir kalite, bilimsel yaklaşım ve kurumsal tutarlılıkla inşa edilmiş bir değer olarak öne çıkıyor.

İTİBAR ZİRVESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE ORZAX'IN BİLİM, KALİTE VE GÜVEN ODAĞINDA ŞEKİLLENEN İTİBAR YOLCULUĞU ELE ALINDI.