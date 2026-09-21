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Osb kavşağında karşıya koşan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında karşıya koşarak geçmeye çalışan 54 yaşındaki Menderes Aydemir, 50 ADV 057 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osb kavşağında karşıya koşan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Osb kavşağında kaza

Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana gelen kazada, karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan bir yaya kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

kaza anı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Abdulkadir Ç.'nin yaptığı 50 ADV 057 plakalı kamyonet, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Menderes Aydemir'e çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri müdahalede bulundu; ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

güvenlik kaydı ve soruşturma:

Kazanın, yoldan koşarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gerçekleştiği ve olay anının çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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