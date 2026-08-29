Osimhen penaltıyla ligdeki gol sayısını 5'e taşıdı

maç özeti:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaştı ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Takımın gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

osimhen'in maçtaki rolü:

Victor Osimhen, Göztepe karşısındaki penaltı golüyle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti. 63. dakikada kazanılan penaltıyı başarılı şekilde kullanması, takımın skoru korumasında ve galibiyete uzanmasında belirleyici oldu.

sezon performansına bakış:

27 yaşındaki Osimhen, ligin ilk haftasında Çorum FK ve ikinci haftadaki Erzurumspor FK maçlarında 2'şer gol kaydetmişti. Göztepe karşısındaki golüyle birlikte forvetin ligdeki gol katkısı dikkat çekiyor ve takım için önemli bir skor kaynağı olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, GÖZTEPE KARŞISINDA ATTIĞI GOLLE BU SEZONKİ GOL SAYISINI 5'E YÜKSELTTİ.