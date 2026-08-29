Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Osimhen penaltıyla ligdeki gol sayısını 5'e taşıdı

Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, Göztepe maçında kullandığı penaltıyı gole çevirerek Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Osimhen penaltıyla ligdeki gol sayısını 5'e taşıdı

maç özeti:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaştı ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Takımın gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

osimhen'in maçtaki rolü:

Victor Osimhen, Göztepe karşısındaki penaltı golüyle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti. 63. dakikada kazanılan penaltıyı başarılı şekilde kullanması, takımın skoru korumasında ve galibiyete uzanmasında belirleyici oldu.

sezon performansına bakış:

27 yaşındaki Osimhen, ligin ilk haftasında Çorum FK ve ikinci haftadaki Erzurumspor FK maçlarında 2'şer gol kaydetmişti. Göztepe karşısındaki golüyle birlikte forvetin ligdeki gol katkısı dikkat çekiyor ve takım için önemli bir skor kaynağı olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY&#039;IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, GÖZTEPE KARŞISINDA ATTIĞI GOLLE BU SEZONKİ GOL...

GALATASARAY'IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, GÖZTEPE KARŞISINDA ATTIĞI GOLLE BU SEZONKİ GOL SAYISINI 5'E YÜKSELTTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rizespor moral buldu, Uçar: geçen haftayı telafi ettik
images

Radoi maçın ardından: hakim oyun ama beklenen sonuç yok
images

Erken dalgalanma eşitlikle sonuçlandı: İstanbulspor 1-1 Fatih Karagümrük
images

Moral bozmak yok, hedefe uzun maraton: Baki Ersoy'dan değerlendirme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rizespor moral buldu, Uçar: geçen haftayı telafi ettik

Radoi maçın ardından: hakim oyun ama beklenen sonuç yok

Bahçeye giren danasının kuyruğu baltayla kesildi, adli işlem başlatıldı

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler