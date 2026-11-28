liderlik kapışmasında forvetlerin yükü:

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, Galatasaray ve Beşiktaş hücumda öne çıkan isimleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray toplam 29 golle ligin en çok gol atan ikinci takımı konumunda bulunurken, Beşiktaş bu dönemde 27 gole ulaştı. Her iki ekip de ligdeki maçlarının büyük çoğunluğunda fileleri havalandırmayı başardı; Galatasaray 12 karşılaşmanın 11'inde, Beşiktaş ise 12 maçın 10'unda gol kaydetti.

galatasaray'da dağılım ve öne çıkan isim:

Aslan'ın gollerinin dağılımı ekip içi katkının geniş olduğunu gösteriyor: Galatasaray'ın 29 golü 12 farklı futbolcu tarafından atıldı. Bu isimlerin başında Victor Osimhen yer alıyor; Nijeryalı forvetin 9 golü takımın skor yükünü omuzluyor. Yunus Akgün 3, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira ise 2'şer golle katkı verdi. Deniz Gül, Mario Lemina, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez fileleri sarstı. Not olarak, Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Alban Lafont da kendi kalesine bir gol atmış durumda.

beşiktaş'ta Vlahovic ön planda:

Siyah-beyazlılarda ise gol yükü daha çok tek bir isim üzerinde toplanmış görünüyor. Dusan Vlahovic, Süper Lig'de attığı 11 golle hem Beşiktaş'ın en skorer ismi hem de ligde gol krallığı yarışında öne çıkan oyuncu konumunda. Takımda Leandro Trossard ve Vaclav Cerny 3'er, Orkun Kökçü ile İlhan Fakılı 2'şer gol kaydetti. Amir Murillo, Junior Olaitan, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz birer kez gol sevincini yaşadı; toplamda takımda 11 farklı golcü bulunuyor.

13. haftada iki ekip Dolmabahçe'de karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu müsabaka öncesi istatistikler, Galatasaray'ın geniş gol dağılımına karşın Beşiktaş'ın Vlahovic üzerinden skor üretme alışkanlığına işaret ediyor. Her iki takım için de hücum verimliliği ve gol sorumluluğunun nasıl paylaştırıldığı, maçın kaderini belirleyici unsurlar arasında yer alacak.

VİCTOR OSİMHEN (ARŞİV)