Osimhen'in sakatlığı Nijerya'nın eleme kadrosunu etkiledi

Osimhen kadrodan çıkarıldı

Nijerya Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaraylı Victor Osimhen'in kas zorlanması nedeniyle iyileşme sürecini sürdürdüğü için 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarında forma giyemeyeceğini duyurdu.

NFF açıklaması ve sakatlığın boyutu:

Federasyonun paylaşımında, oyuncunun sağlık durumunun iyileşme sürecinde olduğu ve bu nedenle kısa vadeli maçlarda takıma katılamayacağı belirtildi. Açıklamada sakatlığın türü kas zorlanması olarak ifade edildi ve Osimhen'in tedavi ile dinlenme programına alındığı vurgulandı.

Milli takım üzerindeki olası etkiler:

Victor Osimhen'in kadrodan yokluğu, Nijerya'nın hücum hattında hissedilecek bir boşluk yaratacak. Teknik ekip, eleme maçları öncesinde hücum planlarında ve forvet tercihinde düzenlemeler yapmak zorunda kalacak. Bu süreçte oyuncunun toparlanma sürecinin dikkatle yönetilmesi, takımın kısa vadeli performansı açısından önemli olacak.

Osimhen'in kulüp düzeyindeki aidiyeti Galatasaray olarak korunurken, federasyonun resmi açıklaması takip edilerek oyuncunun sahalara dönüş zamanı belirlenecek.

NİJERYA FUTBOL FEDERASYONU, GALATASARAYLI FUTBOLCU VİCTOR OSİMHEN'İN, AFRİKA ULUSLAR KUPASI ELEMELERİNDEKİ MADAGASKAR VE GİNE-BİSSAU MAÇLARINDA FORMA GİYEMEYECEĞİNİ AÇIKLADI.