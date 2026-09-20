Osman Özköylü: Antalyaspor'u saha içi düzen ve güvenle yukarı taşıyacağız

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Vanspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Osman Özköylü, takımın durumu ve öncelikleri konusunda kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Özköylü takımla bir haftadır birlikte olduklarını belirterek, "Bizim için önemli bir galibiyet. Takımın başında çıktığımız ilk maçı kazanarak başlamak bizi çok mutlu etti. Yoğun bir dönem geçirdik. Oyuncular antrenmanlarda çok güzel tepkiler verdi. Antrenmanlardaki bu enerjiyi sahaya da yansıttık" dedi.

maçın ana hatları:

Özköylü, karşılaşmada zaman zaman topu rakibe bıraktıklarını ve daha kontrollü oynamaya çalıştıklarını ifade etti. Teknik adam, "Bu takımın gol yememeyi de öğrenmesi gerekiyor" diyerek savunma disiplininin önemi üzerinde durdu. Önceki karşılaşmalarda basit hatalar yüzünden puan kayıpları yaşandığını hatırlatan Özköylü, iç saha performansındaki düşüşün ardından daha temkinli bir oyun tercih ettiklerini söyledi.

savunma, agresiflik ve takım disiplini:

Takımın fiziksel mücadele gücünden memnun olduğunu belirten Özköylü, Vanspor karşısında "Vanspor’a çok net pozisyonlar vermedik" ifadesini kullandı. Buna karşın bazı basit pas hatalarının oyunun akışını etkilediğini ve bunun zamanla düzeltileceğini vurguladı. Özköylü ayrıca rakibe temasın arttırılması gerektiğini belirterek, "Rakibten uzak kaldığımız anlarda oyun kurmalarına müsaade etmemeli, biraz daha agresif olmalıyız" dedi ve oyuncuların mücadele ve karakterini tebrik etti.

oyuncuların performansı ve gelecek hedefler:

Antalyaspor bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazanarak araya iki galibiyetle girdiğini ifade eden Özköylü, "Antalyaspor bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandı. Bunun sayısını artırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. Takıma geç katılan isimlerden söz eden teknik direktör, Nuno da Costa için "son anda geldi ve henüz yüzde 100 seviyesinde değil. Ancak antrenmanlara başladığımız andan bugüne kadar her gün üzerine koydu" değerlendirmesini yaptı ve bu çabayı takdir etti.

Genç oyunculara ilişkin değerlendirmesinde Özköylü, "Mevlüt ve Yakup diğer oyuncularımızın biraz daha önünde. Mevlüt bence muhteşem bir maç oynadı. Yakup da rotasyonumuzda her zaman yer alacak" diyerek ikilinin takım için fırsat olduğunu belirtti. Teknik adam Ümraniyespor maçını bir dönüm noktası olarak nitelendirip, bu maç ve Vanspor karşılaşmasıyla toplam 6 puan kazandıklarını, önlerinde Bolu, Kayseri ve İstanbul maçları olduğunu ve iyi bir hazırlık süreci gerektiğini ekledi.

Psikolojik duruma da değinen Özköylü, yönetimin ödemeler konusunda gösterdiği çabayı hatırlatarak, "Mental problem gerçekten büyük bir sorundu. Yönetimimiz ödemeler konusunda olağanüstü bir gayret gösteriyor" dedi ve sözlerini "Mental çöküntüden galibiyetlerle çıkacağız" cümlesiyle tamamladı. Son olarak oyuncu grubuna güvendiğini yineleyen Özköylü, "Buraya gelirken en büyük güvencem oyuncu grubuydu. Saha içi organizasyonlarını istediğimiz seviyeye getirdiğimizde her takımla başa baş oynayabilecek bir Antalyaspor olacak" ifadeleriyle taraftara teşekkür etti ve takıma destek çağrısı yaptı.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ