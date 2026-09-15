Osman Özköylü ile yeni dönem: Antalyaspor sezon sonuna kadar hedefe kilitlendi

imza töreni ve ilk değerlendirme

Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getirerek yeni bir döneme başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün de katıldı. Özköylü, resmi imzanın ardından takımın hedeflerine odaklanacaklarını vurguladı.

başkanın sözleri:

Başkan Mustafa Ergün, sezona fikstür avantajıyla başlamalarına rağmen yaşadıkları talihsizliklere değinerek, önceki teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların herhangi bir sorun olmadan ayrıldığını belirtti. Ergün, 'Güzel bir fikstür çekmemize rağmen talihsizlikler peşimizi bırakmadı. Bülent hocamıza emekleri için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı ve camiaya hayırlı olsun dileğinde bulundu.

özköylü'nün hedefleri:

Göreve başlamaktan onur duyduğunu söyleyen Osman Özköylü, takımın mevcut konumunu bir talihsizlik olarak nitelendirip, kulübü olması gereken yere taşımak için vakit kaybetmeden çalışacaklarını belirtti. Özköylü, 'Amacımız üst sıraları kovalayan ve sezon sonunda Allah’ın izniyle Süper Lig sevinci yaşayan bir takım olmak' dedi ve oyuncu grubuna olan güvenini vurguladı.

sözleşme süresi ve beklentiler:

Başkan Ergün, Özköylü ile yapılan anlaşmanın ilk etapta sezon sonuna kadar olduğunu açıkladı. Ergün, takım Süper Lig'e yükselirse fikirlerinin uyuştuğu Özköylü ile yola devam etmek istediklerini kaydetti. Özköylü ise kadroda bazı eksiklikler olduğunu, devre arasına kadar bu çözümlerin takım içinden bulunması gerektiğini ifade etti.

teknik ekip ve yeni imzalar:

Özköylü'nün teknik ekibinde Uğur Okur ve Ragıp Başdağ antrenör, Yasin Özbudak atletik performans antrenörü, Arif Can Şanal kuvvet antrenörü, Zeki Coşkuner analiz antrenörü, Cengizhan Baskın ve Umutcan Yüksel kaleci antrenörleri olarak yer alacak.

İmza töreninde aynı zamanda kırmızı-beyazlı takımın yeni transferleri Nuno da Costa, Ömer Faruk Beyaz, Fotios Pseftis, Samet Yalçın ve Arif Kocaman da resmi sözleşmelerini imzaladı. Altyapıdan A takıma katılan Arda Altun, Ensar Buğra Tivsiz, Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez ve Batuhan Eroğlu da törende imza attı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, kalan süreci saha içi disiplin ve takımın potansiyelini açığa çıkarma üzerine kurgulayacaklarını açıkladı.

ANTALYASPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN OSMAN ÖZKÖYLÜ İLE ANLAŞMAYA VARDI. ATİLLA VEHBİ KONUK TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENDE ÖZKÖYLÜ, KENDİSİNİ SEZON SONUNA KADAR KIRMIZI-BEYAZLI RENKLERE BAĞLAYAN SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI.