Dolar 48,6363 +0,03%
Euro 56,1110 -0,05%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.771,41 -0,49%
EUR/USD 1,1533 -0,21%
Brent Petrol 107,25 +1,49%
--°

Osman Şahin ikinci maçında ikinci golünü kaydetti

Erciyes 38'de Osman Şahin, Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında 62. dakikada skoru eşitledi; maçtaki galibiyet golünün asistini yaparak 2-1 zaferi getirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osman Şahin ikinci maçında ikinci golünü kaydetti

maç özeti:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Nesine 3. Lig 3. Grup mücadelesinde sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Ligin 2. haftasında alınan bu sonuçla mavi-siyahlılar yoluna kayıpsız devam etti.

Maçın 62. dakikasında sahada 11 başlayan ve 90 dakika forma giyen Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün asistinde topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, 80. dakikada Mehmet Tosunun attığı golün asistini yapan Osman maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

osman şahin'in performansı:

Osman Şahin, Erciyes 38 formasıyla çıktığı ikinci resmi maçta ikinci golünü kaydetti ve bir asistle takımın galibiyetinde belirleyici oldu. Sahada kaldığı süre boyunca hücumda etkili bir rol üstlendi.

Bu performans doğrultusunda oyuncunun ligin 3. haftasında oynanacak olan Diyarbekirspor maçında da takımın hücumdaki en etkili silahlarından biri olması bekleniyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI OYUNCUSU OSMAN ŞAHİN İKİNCİ MAÇINDA İKİNCİ GOLÜNÜ...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI OYUNCUSU OSMAN ŞAHİN İKİNCİ MAÇINDA İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'den masa tenisinde bölge zaferi
images

Eskişehirspor rotasını Biga'ya çevirdi
images

Eker I Run 13. yılında iki günlük spor ve sosyal fayda festivali
images

Çorum belediyesi karate takımı Ankara'da lig liderliğini perçinledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul merkezli soruşturma genişledi: 11 ilde 39 gözaltı

Okul çevrelerinde ve servislerde kapsamlı güvenlik denetimi

Bayrampaşa'da araçta 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi, dört şüpheli gözaltına alındı

Okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim: polis veliler ve esnafa bilgi verdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi