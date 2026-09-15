Osmaneli kaymakamından yüzbaşı Yusuf Soy'a rütbe tebriği

Osmaneli kaymakamından yüzbaşı Yusuf Soy'a tebrik:

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, yüzbaşı rütbesine yükselen İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy'u ziyaret ederek yeni rütbesi için tebriklerde bulundu.

ziyaret ve çalışma değerlendirmesi:

Kaymakam Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığında yürütülen çalışmalar hakkında Yüzbaşı Yusuf Soy'dan bilgi aldı. Ziyarette ilçenin asayiş ve güvenliğine yönelik yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

rütbe tebriği ve temenni:

Ziyarette Kaymakam Yılmaz, Soy'u tebrik ederek jandarma teşkilatına teşekkür etti ve başarı dileklerini iletti. Kaymakamın sözleri şöyle oldu: "İlçemizin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Yüzbaşı rütbesine yükselen İlçe Jandarma Komutanımız Yusuf Soy’a yeni rütbesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, görevinde başarılar diliyorum"

YÜZBAŞI RÜTBESİNE YÜKSELEN OSMANELİ İLÇE JANDARMA KOMUTANI SOY’A BAŞARI DİLEĞİ