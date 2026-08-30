Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Osmaneli köylerinden geçen YHT hattında jandarma güvenlik devriyesi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri Düzmeşe, Dereyörük ve Orhaniye'den geçen YHT hattında önleyici devriye yaparak güvenlik denetimi yaptı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaneli köylerinden geçen YHT hattında jandarma güvenlik devriyesi

YHT hattında jandarma tarafından güvenlik kontrolü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye bağlı köylerden geçen yüksek hızlı tren (YHT) hattında güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Denetimi yürüten birim, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri oldu.

denetlenen güzergâh ve noktalar:

Ekipler, hat boyunca ve çevresinde önleyici kolluk devriyesi yaptı. Kontroller özellikle Düzmeşe, Dereyörük ve Orhaniye köylerinden geçen YHT hatlarını kapsadı ve demir yolu hattı ile çevresinde incelemeler gerçekleştirildi.

amaç ve sonuç:

Yapılan denetimlerin amacı, demir yolu hattı ve çevresinde herhangi bir olumsuzluğun önlenmesi olarak belirtildi. Ekiplerin kontrolleri sırasında olumsuz bir durum tespit edilmedi ve güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

BİLECİK&#039;İN OSMANELİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) HATTINDA...

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) HATTINDA GÜVENLİK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı
images

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı
images

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı
images

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçiri...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu

Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı

Yavalı tünelinde sel hayatı sekteye uğrattı: Oltu-Yusufeli yolu bir saat kapandı

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor