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Osmaneli'de kaymakam eğitim camiasıyla yeni dönemi değerlendirdi

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, 2026-2027 İlköğretim Haftası için eğitim camiasıyla buluştu; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan da katıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Osmaneli'de kaymakam eğitim camiasıyla yeni dönemi değerlendirdi

Osmaneli'de eğitim buluşması

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında eğitim camiasıyla bir araya geldi. Toplantıda ilçedeki eğitim çalışmaları ve yeni dönemin hazırlıkları ele alındı.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan heyet yer aldı. Kaymakam Yılmaz, heyetten ilçe genelindeki eğitim faaliyetleri, okulların durumu ve yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Yeni yıla yönelik mesajlar:

Değerlendirmelerin ardından Kaymakam Yılmaz, öğretmenlere ve okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni dönem için iyi dileklerini iletti.

BİLECİK&#039;İN OSMANELİ İLÇESİNDE KAYMAKAM TAHİR YILMAZ, EĞİTİM CAMİASIYLA BİR ARAYA...

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE KAYMAKAM TAHİR YILMAZ, EĞİTİM CAMİASIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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