Osmaneli'de kaymakam eğitim camiasıyla yeni dönemi değerlendirdi

Osmaneli'de eğitim buluşması
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında eğitim camiasıyla bir araya geldi. Toplantıda ilçedeki eğitim çalışmaları ve yeni dönemin hazırlıkları ele alındı.
Katılımcılar ve gündem:
Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan heyet yer aldı. Kaymakam Yılmaz, heyetten ilçe genelindeki eğitim faaliyetleri, okulların durumu ve yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı.
Yeni yıla yönelik mesajlar:
Değerlendirmelerin ardından Kaymakam Yılmaz, öğretmenlere ve okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni dönem için iyi dileklerini iletti.
BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE KAYMAKAM TAHİR YILMAZ, EĞİTİM CAMİASIYLA BİR ARAYA GELDİ.
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