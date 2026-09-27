Osmaneli'de kaymakam eğitim camiasıyla yeni dönemi değerlendirdi

Osmaneli'de eğitim buluşması

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında eğitim camiasıyla bir araya geldi. Toplantıda ilçedeki eğitim çalışmaları ve yeni dönemin hazırlıkları ele alındı.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan heyet yer aldı. Kaymakam Yılmaz, heyetten ilçe genelindeki eğitim faaliyetleri, okulların durumu ve yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Yeni yıla yönelik mesajlar:

Değerlendirmelerin ardından Kaymakam Yılmaz, öğretmenlere ve okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni dönem için iyi dileklerini iletti.

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE KAYMAKAM TAHİR YILMAZ, EĞİTİM CAMİASIYLA BİR ARAYA GELDİ.