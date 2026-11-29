Osmaneli'de terastaki yangın iki saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın, Haceloğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta bulunan dört katlı binada başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı, yaralanma ve soruşturma:

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE BİR BİNANIN TERAS KATI ALEVLERE TESLİM OLDU.