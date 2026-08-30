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Osmaneli'nde birlik ve anma: 30 Ağustos törenleri ilçe protokolüyle yapıldı

Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, çelenk töreni, anma programı ve şehitlik ziyaretiyle gerçekleştirildi; protokol ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaneli'nde birlik ve anma: 30 Ağustos törenleri ilçe protokolüyle yapıldı

Osmaneli'de 30 Ağustos törenleri

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı çeşitli etkinliklerle anıldı. Program, ilçenin resmi protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

resmî tören ve anma:

Törenin açılışında Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ile Belediye Başkanı Bekir Torun Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Jandarma Komutanlığı'nda görevli J.Asb.Kd. Üçvş. Abdülbaki Altıntaş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sürdürülerek, Kaymakam Tahir Yılmaz'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

şehitlik ziyareti ve dualar:

Törenin ardından katılımcılar ilçe mezarlığındaki şehitliğe giderek burada anma düzenledi. İlçe Müftü Vekili Vaiz Mehmet Fehmi Yolcu eşliğinde şehitler için dua edildi; ilçe müftülüğünde görevli imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyaret boyunca şehit yakınları ve gazilerle anma paylaşımları yapıldı.

katılımcılar:

Etkinliklere Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı Rümeysa Doruk, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Raşit Develioğlu, daire amirleri, askeri personel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenler, ilçede birlik ve ortak anma duygusunun vurgulandığı bir program olarak kaydedildi.

OSMANELİ İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104&#039;ÜNCÜ YILI SEBEBİYLE KUTLAMA PROGRAMLARI...

OSMANELİ İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104'ÜNCÜ YILI SEBEBİYLE KUTLAMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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