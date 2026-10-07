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Osmaneli'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bilecik jandarma ekipleri, Osmaneli'de uyuşturucu satışı yapan R.B., E.A. ve S.K.'yı yakaladı; 10 gram metamfetamin, aparatlar, telefon ve para ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaneli'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu

operasyonun detayları:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu, üç şahsın Bilecik'ten temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Osmaneli ilçesinde kullanıcı şahıslara satacağı bilgisine ulaştı. Yapılan takip ve titiz çalışmalar sonucunda R.B., E.A. ve S.K. isimli şahıslar Osmaneli'de yakalandı.

ele geçirilenler:

Şahıslar üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

adli işlem ve soruşturma:

Yakalanan şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde imal’ ve ’ticareti kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’ suçlarından adli tahkikata başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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