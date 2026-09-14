Osmaneli'nde okullar yeniden hareketlendi: 3 bin 385 öğrenci dersbaşı yaptı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaz tatilinin sona ermesiyle okullar yeni eğitim-öğretim yılı için kapılarını açtı. İlk ders zili çalmasının ardından öğrenciler sınıflarına girerek derslerine başladı ve okullar yeniden hareketlendi.

yeni eğitim dönemine ilişkin sayılar

Osmaneli ilçesinde bu yıl 203 öğretmen görev yaparken, toplam 3 bin 385 öğrenci dersbaşı yaptı. Okullarda pandemi sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürülüyor.

ilçe millî eğitim müdürünün değerlendirmesi

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yasin Arslan, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrenciler için başarılı ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu. Arslan, öğrencilere ve öğretmenlere iyi bir yıl dileyerek eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

İlçedeki okullar, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ders programlarına başladı ve eğitim-öğretim faaliyetleri yoğunlaştı.

OSMANELİ İLÇESİNDE 3 BİN 385 ÖĞRENCİ İLK DERS ZİLİ ÇALMASININ ARDINDAN SINIFLARINA GİREREK DERELERİNE BAŞLADI