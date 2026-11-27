Osmaneli’nin güneş enerjili akıllı zeytinlik projesi iklim ödülüne layık görüldü

Osmaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen GES destekli 'Akıllı Zeytinlik Sulama Projesi', Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında 'İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi' kategorisinde ödül aldı. Ödül, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun tarafından teslim alındı.

ödül töreni ve kategori:

Tören, İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi. Proje, 'İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi' kategorisinde değerlendirildi ve ödüle layık görüldü.

belediye başkanının mesajı:

Bekir Torun başarı sonrası, 'Bu başarıda emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarımıza, çiftçilerimize, zeytin üreticilerimize ve bizlere her zaman destek olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Üreticilerimizi destekleyen, kaynaklarımızı verimli kullanan ve çevreye duyarlı projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Belediye yetkilileri, projenin yerel üreticileri desteklemeyi, kaynakların verimli kullanılmasını ve çevreye duyarlı uygulamaları teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı. Ödül, Osmaneli Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarının tanınması olarak değerlendiriliyor.

OSMANELİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "AKILLI ZEYTİNLİK SULAMA PROJESİ" ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI.