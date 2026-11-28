osmanelispor hazırlıklarını tamamladı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 6. Grup 7. hafta maçında Osmanelispor, yarın Zonguldak ekibi Devrek Belediyespor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-yeşilli ekip, sabah gerçekleştirilen ter idmanının ardından kafile halinde Devrek'e hareket etti.

son idman ve hareket:

Sabah yapılan antrenman taktik ve dayanıklılık çalışmalarıyla geçti. Teknik heyet ve oyuncular idmandan memnun ayrılırken, takım kafilesi maç öncesi kampını kurmak üzere şehirden ayrıldı. Maç yarın saat 14:00'te Devrek İlçe Stadı'nda oynanacak.

kadro durumu ve eksikler:

Takım içinde morallerin yerinde olduğu bildirildi. Yönetim tarafından açıklanan kadroda, 4 sarı karttan cezalı Mustafa Karakaya dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör, kadrodaki istikrarın karşılaşmada avantaj sağlayacağını belirtti.

puan durumu ve beklentiler:

Osmanelispor, ligde 9 puanla 6. sırada haftaya girerken, rakip Devrek Belediyespor 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Her iki takımın da üst sıralara tırmanma hedefi olduğu bu maçta, çekişmeli bir karşılaşma bekleniyor.

Kulüp başkanı Akın Okumuş ile yönetim kurulu üyeleri idmanı izleyip oyunculara başarı dileklerini iletti. Yönetim desteğinin takıma moral kattığı vurgulandı.

OSMANELİSPOR ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK, DEVREK'E HAREKET ETTİ