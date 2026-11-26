maça hazırlıklar tam gaz

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 6. Grup 7. hafta müsabakasında Osmanelispor, hafta sonu oynayacağı Devrek Belediyespor deplasmanına hazırlanıyor.

Osmaneli İlçe Stadı'nda yapılan antrenmanlarda ekip kondisyon çalışmaları ve çift kale maçlarla maça hazırlandı. Çalışmalarda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu ve takımın hedefinin 3 puan olduğu bildirildi.

geçen haftanın etkisi:

Geçtiğimiz hafta lider Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a farklı yenilerek ilk mağlubiyetini alan kırmızı-yeşilli ekip, bu sonucun ardından toparlanmayı hedefliyor ve sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

puan tablosu ve beklentiler:

Osmanelispor haftaya 9 puanla 6'ıncı sırada girerken, Devrek Belediyespor 7 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Bu tablo, karşılaşmanın iki takım için de önemini artırıyor.

Maç, her iki takımın sıralamadaki yerini etkileme potansiyeli taşıyor; Osmanelispor sahadan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

OSMANELİSPOR HAFTA SONU OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR